Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva i bivšem načelniku UKP-a Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću odredio pritvor i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da ponove krivično delo u kratkom vremenskom periodu , saznaje nezvanično Kurir.

Podsetimo, pritvor im je bio određen samo da ne bi uticali na svedoke, ali se tužilaštvo žalilo na tu odluku krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu i predložilo da prvostepeno rešenje preinači i da obojici osumnjičenih odredi pritvor i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.