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Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva i bivšem načelniku UKP-a Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću odredio pritvor i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da ponove krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saznaje nezvanično Kurir.

Podsetimo, pritvor im je bio određen samo da ne bi uticali na svedoke, ali se tužilaštvo žalilo na tu odluku krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu i predložilo da prvostepeno rešenje preinači i da obojici osumnjičenih odredi pritvor i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Marku Kričku, podsetimo, na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zostavljanje i mučenje a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja. Oni su uhapšeni zbog zloupotreba u slučaju "Senjak".

Kurir.rs

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