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Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, osumnjičeni za nanošenje teških telesnih povreda Daliboru Dragijeviću (40), nakon čega je on preminuo, saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

- Dana 07.11.2026. godine u Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušani su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije osum. N.P., osum. M.LJ., osum. B.M., osum. I.T., osum. M.S., osum. M.B. i osum. Z.Đ., svi iz Beograda i osum. J.K. iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu ošt. D.D., čija je smrt konstatovana dana 07.04.2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Nišu.

Svi osumnjičeni su na saslušanju izneli odbranu.

- Nakon saslušanja postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu da odredi pritvor protiv osum. N.P., osum. J.K., osum. M.LJ., osum. B.M., osum. I.T., osum. M.S., osum. M.B. i osum. Z.Đ., zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke, osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

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