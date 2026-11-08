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Jutros oko 7.25 došlo je do teške saobraćajne nesreće na auto-putu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu, neposredno posle petlje Ivanić Grad, kada se prevrnuo autobus srpskih registarskih tablica.

U nesreći su poginule dve osobe, saopštila je policija.

- Više osoba je povređeno i lekarska pomoć biće im pružena u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen i odvija se levom saobraćajnom trakom – dodaje se u saopštenju policije.

Na terenu su sve hitne službe, a po povređene je stigao i helikopter.

Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.

Na lice mesta upućene su brojne ekipe nadležnih službi. Kako je za hrvatski portal 24sata rekao čitalac koji se zatekao na mestu događaja, autobus se prevrnuo, a na terenu su vatrogasci, policija i više ekipa Hitne pomoći.

Posebnu pažnju privukao je dolazak helikoptera, koji je takođe upućen na mesto nezgode, a na snimku sa lica mesta vide se dva vatrogasna vozila, nekoliko vozila Hitne pomoći, policijske ekipe, kao i helikopter.

Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja autobusa biće utvrđene nakon policijskog uviđaja.