Autobus se prevrnuo na A3 prema Zagrebu, na mesto nesreće stigao helikopter

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Na društvenim mrežama pojavio se snimak teške saobraćajne nesreće na auto-putu A3 u Hrvatskoj, u kojoj su poginule dve osobe, a više njih je povređeno.

Na snimku se vidi mesto nesreće, na koje su upućeni vatrogasci, policija i više ekipa Hitne pomoći, kao i helikopter koji je stigao po povređene.

Podsetimo, autobus srpskih registarskih oznaka prevrnuo se jutros oko 7.25, na 61. kilometru auto-puta A3, neposredno posle petlje Ivanić Grad, u smeru ka Zagrebu. Saobraćaj se odvijao levom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Okolnosti nesreće biće utvrđene policijskim uviđajem.

Prema pisanju Indeksa, reč je o autobusu domaćeg prevoznika Niš ekspres.