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Autobus srpskih registarskih tablica prevrnuo se jutros oko 7.25 časova na auto-putu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu.

U nesreći su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.

Hrvatski portal 24sata.hr je objavio izjavu čitaoca koji je svedočio jezivom prizoru.

- Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod ćebadima, a jedan deo je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi - rekao nam je jedan od čitatelja.

- Više osoba je povređeno i lekarska pomoć biće im pružena u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen i odvija se levom saobraćajnom trakom - piše u saopštenju policije.

Na terenu su sve hitne službe, a po povređene je stigao i helikopter.

Prema pisanju Indeksa, reč je o autobusu domaćeg prevoznika Niš ekspres.

Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.