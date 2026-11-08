"UNESREĆENIH JE MNOGO, LEŽE PO TRAVI..." Očevidac opisao stravičan prizor posle prevrtanja srpskog autobusa nedaleko od Zagreba - Zaštitna ograda razvaljena
- Autobus srpskih registarskih tablica prevrnuo se jutros oko 7.25 na auto-putu A3 kod Zagreba, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu.
- U nesreći su poginule dve osobe, a više putnika je povređeno i prebačeno u bolnice na području Zagreba.
Autobus srpskih registarskih tablica prevrnuo se jutros oko 7.25 časova na auto-putu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu.
U nesreći su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.
Hrvatski portal 24sata.hr je objavio izjavu čitaoca koji je svedočio jezivom prizoru.
- Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod ćebadima, a jedan deo je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi - rekao nam je jedan od čitatelja.
- Više osoba je povređeno i lekarska pomoć biće im pružena u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen i odvija se levom saobraćajnom trakom - piše u saopštenju policije.
Na terenu su sve hitne službe, a po povređene je stigao i helikopter.
Prema pisanju Indeksa, reč je o autobusu domaćeg prevoznika Niš ekspres.
Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.
(Kurir.rs/24sata.hr)