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Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije angažovani su na Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji, gde je u toku potraga za osobom za koju se sumnja da se utopila.

Prema dostupnim informacijama koje su objavljene na RTS, potragu sprovode specijalizovani ronioci Žandarmerije, koji pretražuju jezero u pokušaju da pronađu nestalu osobu. Za sada nema više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do ovog događaja, kao ni informacija o identitetu osobe za kojom se traga.

Očekuje se da više informacija bude poznato nakon završetka potrage i zvaničnog oglašavanja nadležnih službi.

Bovansko jezero nalazi se u istočnoj Srbiji, u podnožju planine Rtanj, između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice. Reč je o veštačkom jezeru koje je popularno izletište i mesto za odmor, zbog čega tokom godine privlači veliki broj posetilaca.

Pripadnici Žandarmerije nastavljaju aktivnosti na terenu, a potraga za nestalom osobom je u toku.

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