POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM NA BOVANSKOM JEZERU: Sumnja se da se utopila, ronioci Žandarmerije na terenu!
- Ronilačka jedinica Žandarmerije traga za osobom za koju se sumnja da se utopila na Bovanskom jezeru.
- Za sada nema podataka o identitetu nestale osobe ni o okolnostima nestanka, a potraga je u toku.
Pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije angažovani su na Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji, gde je u toku potraga za osobom za koju se sumnja da se utopila.
Prema dostupnim informacijama koje su objavljene na RTS, potragu sprovode specijalizovani ronioci Žandarmerije, koji pretražuju jezero u pokušaju da pronađu nestalu osobu. Za sada nema više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do ovog događaja, kao ni informacija o identitetu osobe za kojom se traga.
Očekuje se da više informacija bude poznato nakon završetka potrage i zvaničnog oglašavanja nadležnih službi.
Bovansko jezero nalazi se u istočnoj Srbiji, u podnožju planine Rtanj, između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice. Reč je o veštačkom jezeru koje je popularno izletište i mesto za odmor, zbog čega tokom godine privlači veliki broj posetilaca.
Pripadnici Žandarmerije nastavljaju aktivnosti na terenu, a potraga za nestalom osobom je u toku.