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Težak napad nožem dogodio se u selu Bijele Vode, kod Novog Pazara, u kojem je povređen P. B. (40), a zbog sumnje da ga je napao uhapšen je R. N. (40) iz Kraljeva. 

Napad se dogodio oko 22.30 sati, nakon čega je policiji prijavljeno da se u blizini ambulante u selu nalazi povređeni muškarac sa vidljivim tragovima krvi. U neposrednoj blizini nalazila su se dva vozila, putnički automobil i teretno vozilo, a policijska patrola odmah je upućena na lice mesta.

Dolaskom na lokaciju, policajci su primetili muškarca koji je pokušao da izbegne susret sa njima, skrivajući se između parkiranih vozila. Međutim, brzom intervencijom policijskih službenika on je pronađen i savladan, nakon čega je stavljen pod kontrolu.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je R. N. tokom sukoba nožem naneo više ubodnih povreda P. B. u predelu grudnog koša, a potom se udaljio sa mesta događaja.

Tokom policijske intervencije pronađen je i oduzet nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom napada. Takođe, pregledom mesta događaja i teretnog vozila pronađeni su tragovi krvi, ali i više paketića sa materijom za koju se sumnja da je kokain.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda P. B. i njegovom zdravstvenom stanju, kao ni o konačnoj pravnoj kvalifikaciji događaja. Sve okolnosti sukoba, uključujući navode o mogućoj povezanosti sa trgovinom narkoticima, trebalo bi da budu utvrđene daljom istragom.

(Sandžak Danas)

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