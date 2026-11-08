27 OSOBA LAKŠE, A 6 TEŽE POVREĐENO U PREVRTANJU SRPSKOG AUTOBUSA U HRVATSKOJ: Najteže povređenu devojku helikopterom prevezli u bolnicu - najnoviji detalji
- U prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka kod Ivanić Grada poginule su dve osobe, a povređeno je više od 30 putnika i oba vozača.
- Hrvatsko Ministarstvo zdravlja navodi da je šestoro teško, a 27 lakše povređeno, dok je KBC Zagreb zbrinuo povređene u pet bolnica.
- U KB Dubrava primljeno je pet pacijenata, među njima i jedna devojka dovezena helikopterom, a svi su trenutno stabilni.
U autobuskoj nesreći na auto-putu kod Ivanić Grada, u smeru ka Zagrebu, je, prema poslednjim informacijama, vpovređeno 33 ljudi iz autobusa, a KBC Zagreb je organizovao njihovo zbrinjavanje u pet bolnica.
U prevrtanju ovog autobusa poginule su dve osobe, a u pitanju je autobus srpskih registarskih oznaka.
Prema poslednjim informacijama hrvatskog MInistarstva zdravlja, šest osoba je teško povređeno, a 27 lakše. U autobusu su bila 33 putnika i dva vozača, odnosno 35 osoba ukupno, od kojih su dve poginule, a 33 zbrinute u bolnicama.
Na mesto nesreće stigli su potpredsednik Vlade Tomo Medved i ministarka zdravlja Irena Hrstić čije se izjave očekuju uskoro.
Doc. dr. Mario Knežević, dežurni hirurg u KB Dubrava, potvrdio je da je ta bolnica tokom jutra primila nekoliko povređenih putnika, među kojima su dve osobe s teškim povredama.
- Tokom jutra u Kliničku bolnicu Dubrava vozilima hitne medicinske pomoći primljeno je ukupno pet pacijenata. Jedna pacijentkinja dovezena je helikopterom. Reč je o mlađoj ženskoj osobi koja zasad ima tešku povredu. Još su četiri osobe dovezene vozilima hitne pomoći, od kojih je jedna teže povređena, a tri su, prema dosad sprovedenoj dijagnostičkoj obradi, lakše povređene - izjavio je Knežević.
Lekar je potvrdio da su svi primljeni pacijenti trenutno stabilni i za sad niko nije u životnoj opasnosti. O mogućim operacijama odlučivaće se nakon završetka dijagnostičkih pretraga.
Prema informacijama HRT televizije, teško povređena pacijentkinja ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent, koji je takođe zbrinut u Dubravi, oko 50 godina.
Podsetimo, Kliničko-bolnički centar Zagreb dobio je informaciju sa terena o saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 oko 7.28 sati, u kojoj je došlo do prevrtanja autobusa, kada je vozač, pod nepoznatim okolnostima, probrio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake i sleteo s puta.
Odmah po prijemu informacije aktiviran je interni protokol za prijem i zbrinjavanje povređenih.
- Sve relevantne bolničke službe su alarmirane, a preduzete su neophodne organizacione i kadrovske mere kako bi bolnica bila spremna za prijem većeg broja povređenih osoba - naveli su iz KBC Zagreb za portal 24sata, nakon što je došlo do prevrtanja autobusa sprskih tablica, pri čemu su dve osobe stradale.
Teže i lakše povređeni zbrinuti su u pet zagrebačkih bolnica: na Rebro, u Vinogradsku, na Merkur, u Traumu i u KB Dubrava. U KBC Sestre milosrdnice je troje teže povređenih.
Jedna osoba je u Klinici za traumatologiju, dvoje u Vinogradskoj. Petnaest lakše povređenih je prevezeno u dve bolnice - pet u Vinogradsku, deset u Traumu. O kakvim je tačno povredama još nije poznato.
Pacijenti koji su do sada pristigli u KBC Zagreb nalaze se na dijagnostičkim pregledima i medicinskom zbrinjavanju.
Podsetimo, nesreća se dogodila na 61. kilometru auto-puta, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad.