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U autobuskoj nesreći na auto-putu kod Ivanić Grada, u smeru ka Zagrebu, je, prema poslednjim informacijama, vpovređeno 33 ljudi iz autobusa, a KBC Zagreb je organizovao njihovo zbrinjavanje u pet bolnica.

U prevrtanju ovog autobusa poginule su dve osobe, a u pitanju je autobus srpskih registarskih oznaka.

Prema poslednjim informacijama hrvatskog MInistarstva zdravlja, šest osoba je teško povređeno, a 27 lakše. U autobusu su bila 33 putnika i dva vozača, odnosno 35 osoba ukupno, od kojih su dve poginule, a 33 zbrinute u bolnicama.

Prevrnuti autobus iz Srbije Foto: Screenshot HRT

Na mesto nesreće stigli su potpredsednik Vlade Tomo Medved i ministarka zdravlja Irena Hrstić čije se izjave očekuju uskoro.

Doc. dr. Mario Knežević, dežurni hirurg u KB Dubrava, potvrdio je da je ta bolnica tokom jutra primila nekoliko povređenih putnika, među kojima su dve osobe s teškim povredama.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

- Tokom jutra u Kliničku bolnicu Dubrava vozilima hitne medicinske pomoći primljeno je ukupno pet pacijenata. Jedna pacijentkinja dovezena je helikopterom. Reč je o mlađoj ženskoj osobi koja zasad ima tešku povredu. Još su četiri osobe dovezene vozilima hitne pomoći, od kojih je jedna teže povređena, a tri su, prema dosad sprovedenoj dijagnostičkoj obradi, lakše povređene - izjavio je Knežević.

Lekar je potvrdio da su svi primljeni pacijenti trenutno stabilni i za sad niko nije u životnoj opasnosti. O mogućim operacijama odlučivaće se nakon završetka dijagnostičkih pretraga.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

Prema informacijama HRT televizije, teško povređena pacijentkinja ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent, koji je takođe zbrinut u Dubravi, oko 50 godina.

Podsetimo, Kliničko-bolnički centar Zagreb dobio je informaciju sa terena o saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 oko 7.28 sati, u kojoj je došlo do prevrtanja autobusa, kada je vozač, pod nepoznatim okolnostima, probrio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake i sleteo s puta.

Odmah po prijemu informacije aktiviran je interni protokol za prijem i zbrinjavanje povređenih.

- Sve relevantne bolničke službe su alarmirane, a preduzete su neophodne organizacione i kadrovske mere kako bi bolnica bila spremna za prijem većeg broja povređenih osoba - naveli su iz KBC Zagreb za portal 24sata, nakon što je došlo do prevrtanja autobusa sprskih tablica, pri čemu su dve osobe stradale.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

Teže i lakše povređeni zbrinuti su u pet zagrebačkih bolnica: na Rebro, u Vinogradsku, na Merkur, u Traumu i u KB Dubrava. U KBC Sestre milosrdnice je troje teže povređenih.

Jedna osoba je u Klinici za traumatologiju, dvoje u Vinogradskoj. Petnaest lakše povređenih je prevezeno u dve bolnice - pet u Vinogradsku, deset u Traumu. O kakvim je tačno povredama još nije poznato.

Pacijenti koji su do sada pristigli u KBC Zagreb nalaze se na dijagnostičkim pregledima i medicinskom zbrinjavanju.