TINEJDŽER UHAPŠEN ZBOG SAOBRAĆAJKE KOD ZRENJANINA: Izazvao direktan sudar u kom je poginuo drugi vozač, dok je dvoje ljudi povređeno
Devetnaestogodišnji S. S. iz Kikinde uhapšen je zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na putu između Melenaca i Bašaida, u kojoj je poginuo muškarac (64), dok je njegova saputnica (66) teško povređena.
Prema saopštenju Policijske uprave u Zrenjaninu, nesreća se dogodila u subotu oko 17 sati, kada je osumnjičeni, upravljajući „seatom“, učestvovao u sudaru sa „škodom“. Vozač „škode“ preminuo je na licu mesta.
Njegova saputnica zadobila je teške telesne povrede i prevezena je u Klinički centar Srbije.
Lakše je povređen i osamnaestogodišnji putnik iz „seata“, kojem je pomoć ukazana u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden
Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.