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Devetnaestogodišnji S. S. iz Kikinde uhapšen je zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na putu između Melenaca i Bašaida, u kojoj je poginuo muškarac (64), dok je njegova saputnica (66) teško povređena.

Prema saopštenju Policijske uprave u Zrenjaninu, nesreća se dogodila u subotu oko 17 sati, kada je osumnjičeni, upravljajući „seatom“, učestvovao u sudaru sa „škodom“. Vozač „škode“ preminuo je na licu mesta.

Njegova saputnica zadobila je teške telesne povrede i prevezena je u Klinički centar Srbije.

Lakše je povređen i osamnaestogodišnji putnik iz „seata“, kojem je pomoć ukazana u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden