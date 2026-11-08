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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu u Novom Pazaru, kada je vozač automobila, pod još nerazjašnjenim okolnostima, udario u semafor, a potom i u bilbord pored saobraćajnice.

Prema informacijama s lica mesta, automobil je pretrpeo ogromnu materijalnu štetu, a prizori nakon udesa svedoče o silini udara. Na fotografijama vidi se potpuno uništen prednji deo automobila, delovi vozila razbacani po kolovozu i oštećena saobraćajna infrastruktura.

1/4 Vidi galeriju Saobraćajka u Novom Pazaru Foto: Sandžak Danas

Prema prvim informacijama, automobil je najpre udario u semafor, nakon čega je naleteo na bilbord. Na snimcima s mesta nezgode vidi se oštećeni stub, dok su delovi automobila završili na kolovozu i zelenoj površini pored puta. Na mesto nesreće izašle su ekipe hitnih službi. Za sada nema zvaničnih informacija o broju povređenih niti o njihovom zdravstvenom stanju.

Takođe, još nije poznato šta je prethodilo nezgodi, odnosno da li je uzrok bila neprilagođena brzina, gubitak kontrole nad vozilom ili neka druga okolnost. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon utvrđivanja svih činjenica.

Posebnu pažnju privlači činjenica da se nezgoda dogodila na mestu gde je postavljen bilbord s porukom o važnosti odgovorne vožnje i poštovanja ograničenja brzine.

Novi Pazar Foto: Sandžak Danas

Podsetimo, u Novom Pazaru ove godine pokrenuta je kampanja za unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje su postavljeni bilbordi s upozorenjima vozačima da uspore i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju.