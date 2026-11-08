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Predstavnici hrvatske vlade hitno su se oglasili povodom teške saobraćajne nesreće kod Zagreba, u kojoj su dve osobe poginule u prevrtanju srpskog autobusa na auto-putu, kod Ivanić Grada.

U autobusu je bilo 35 osoba, od kojih su dvojica vozača, a povređeno je 33 njih, dok su dve osobe poginule na mestu. Takođe, šestoro ima teške, a 27 njih lakše povrede.

Ministarka zdravlja Hrvatske, Irena Hrstić obišla je mesto nesreće i govorila o povređenima.

Prevrnuti autobus Foto: Screenshot HRT

- Odmah po dojavi o nesreći ukupno je devet hitnih ekipa izašlo na teren, od kojih šest iz Zagrebačke županije, dve iz Sisačko-moslavačke županije i jedan helikopter - rekla je ministarka zdravlja Irena Hrstić, prenosi HRT.

Prema informacijama HRT televizije, u bolnicu Dubrava helikopterom je dovezena teško povređena devojka, koja ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent, koji je takođe zbrinut u Dubravi, oko 50 godina.

Ministarka je navela i da su dve teško povređene osobe prevezene u KBC Sestre milosrdnice, na lokaciju Vinogradska, jedna u Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj, te dve u KBC Zagreb.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

- Važno je naglasiti da su sve teško povređene osobe u roku od sat vremena bile smeštene u bolnice radi daljih pregleda i lečenja - istakla je Hrstić.

Pojasnila je da je na mestu nesreće 27 osoba svrstano u kategoriju lakše povređenih. One su vozilima Hitne pomoći ili uz policijsku pratnju prevezene u zagrebačke bolnice radi daljih pregleda.

Povređeni su raspoređeni u KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb, KB Merkur, KB Dubrava, te Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj, gde se očekivao najveći broj osoba na pregledima.

Tomo Medved i Irena Hrstić Foto: HRT Printscreen

Ministarka je potvrdila i da su oba vozača autobusa povređena, ali nije imala podatke o težini njihovih povreda.

Potpredsednik Vlade Hrvatske, Tomo Medved, izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželeo brz oporavak povređenima.

- Nažalost, posledica ove saobraćajne nesreće su dve poginule osobe i, za sada, koliko nam je poznato, pet teže povređenih osoba. Sve dežurne službe, hitna pomoć, policija i vatrogasci, reagovale su na odgovarajući način, pružile pomoć u spasavanju stradalih osoba i sprečile mogući požar - rekao je Medved.

Helikopter zbrinuo devojku Foto: screenshot FB/Granični prijelaz Maljevac

Naglasio je da se o uzrocima nesreće za sada ne može govoriti jer će ih utvrditi istraga. Medved je tokom dolaska na mesto nesreće razgovarao s mlađim putnicima koji su se nalazili u autobusu.

- Susreli smo se s mlađim osobama koje su bile putnici u autobusu. Jasno je da su pod stresom. Ohrabrili smo ih i oni su zbrinuti na odgovarajući način - kazao je.

Autobus se prevrnuo na A3 prema Zagrebu, na mesto nesreće stigao helikopter Foto: screenshot FB/Granični prijelaz Maljevac

Na pitanje o državljanstvu putnika odgovorio je da policija sprovodi njihov popis te da će se tek utvrditi iz kojih država dolaze. Najavio je i potrebnu koordinaciju s nadležnim ambasadama.

- Ovog trenutka najvažnije je da su sve povređene osobe, i teže i lakše, zbrinute, da su na sigurnom i da im se pruža pomoć. Sve ostale radnje uslediće prema protokolu - poručio je Medved.