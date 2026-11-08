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U prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj poginule su dve osobe, dok su 33 povređene. Nesreća se dogodila u nedelju oko 7.25, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, u smeru ka Zagrebu.

Prema podacima hrvatskog Ministarstva zdravstva, u autobusu je bilo ukupno 35 osoba. Šest putnika zadobilo je teške povrede, dok je 27 lakše povređeno. Na mesto nesreće upućeno je devet ekipa Hitne pomoći, uključujući i helikoptersku hitnu službu. Povređeni su potom prevezeni u bolnice.

Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Prema navodima hrvatskih medija, sumnja se da je vozač zbog umora zaspao, nakon čega je autobus sleteo sa kolovoza na travnatu površinu. Zvanična potvrda uzroka za sada nije saopštena. Policijski uviđaj je u toku, a tela dve poginule osobe, prema izveštajima, i dalje su bila zaglavljena ispod autobusa.

Da je umor mogao da doprinese nesreći, potvrdio je i jedan od putnika, Nikola Golubović, u razgovoru za Hrvatsku radioteleviziju (HRT).

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

- Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga - rekao je Golubović.

On je nesreću opisao kao stravičnu i izrazio saučešće porodicama poginulih. Kako je naveo, putnici uglavnom nisu putovali zajedno - neki su išli u posetu porodici, a neki na posao.

Putnici opisali trenutke prevrtanja autobusa

Putnik Marin Jević opisao je dramatične trenutke prevrtanja autobusa. Kako je rekao za HRT, oko 7.30 osetili su da autobus prelazi na bankinu, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.

Foto: HRT Printscreen

- Videli smo da se autobus podigao na rampu. Klizili smo i prevrtali se po livadi nekoliko desetina metara. Kada se autobus zaustavio, nastali su jauci i krici - ispričao je Jević.

On je sedeo u zadnjem delu autobusa, gde je, kako kaže, video veliki broj povređenih putnika.

- Pored mojih nogu dve osobe bile su priklještene sedištem. Bilo je mnogo ljudi koji su bili krvavi, a jedan mladić je padao u šok - rekao je Jević.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

Povređeni zbrinuti u zagrebačkim bolnicama

Hrvatska ministarka zdravlja Irena Hrstić izjavila je da su dve teško povređene osobe prevezene u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u zagrebačku Vinogradsku ulicu, jedna u Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj, a dve u Klinički bolnički centar Zagreb.

- Važno je naglasiti da su sve teško povređene osobe u roku od sat vremena bile smeštene u bolnice radi daljih pregleda i lečenja - istakla je Hrstić.

Foto: HRT Printscreen

Prema njenim rečima, 27 osoba svrstano je u kategoriju lakše povređenih. One su vozilima Hitne pomoći ili uz policijsku pratnju prevezene u zagrebačke bolnice na dodatne preglede.

Povređeni su raspoređeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinički bolnički centar Zagreb, Kliničku bolnicu Merkur, Kliničku bolnicu Dubrava i Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici.

Hrstić je potvrdila i da su oba vozača autobusa povređena, ali u trenutku davanja izjave nije imala podatke o težini njihovih povreda.

Foto: HRT Printscreen

Medved: Sve povređene osobe su zbrinute

Potpredsednik hrvatske Vlade Tomo Medved izrazio je saučešće porodicama poginulih i povređenima poželeo brz oporavak.

- Nažalost, posledice ove saobraćajne nesreće su dve poginule osobe i, zasad, koliko nam je poznato, pet teže povređenih osoba. Sve hitne službe, Hitna pomoć, policija i vatrogasci reagovale su na odgovarajući način, pružile pomoć u spasavanju stradalih osoba i sprečile mogući požar - rekao je Medved.

On je naglasio da se o uzrocima nesreće za sada ne može govoriti jer će ih utvrditi istraga. Medved je na mestu nesreće razgovarao i sa mlađim putnicima koji su se nalazili u autobusu.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

- Susreli smo se sa mlađim osobama koje su bile putnici u autobusu. Jasno je da su pod stresom. Ohrabrili smo ih i oni su zbrinuti na odgovarajući način - kazao je.

Na pitanje novinara o državljanstvu putnika, odgovorio je da hrvatska policija popisuje putnike i da će tek biti utvrđeno iz kojih država dolaze. Najavio je i koordinaciju sa nadležnim ambasadama.