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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 8.11.2026. godine, u saradnji sa UKP Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeno ukupno 6 osumnjičenih, dok se za jednim osumnjičenim intenzivno traga.

Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP Inđija put. Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor Inđija puta, Uroš Trifunović.

1/5 Vidi galeriju Marko Gašić Foto: Beta/Dimitrije Goll, screenshot yt/pazovaindjijavesti

Osumnjičeni M.G. i U.T. se terete zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. za pomaganje u izvršenju navedenog krivičnog dela, dok osumnjičena T.J. zbog osnova sumnje da je izvršila krivično delo pranje novca.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.G. i U.T., kao direktori javnog preduzeća "Inđija put" Inđija, u periodu od 2023. do 2025. godine, iskoristili svoj službeni položaj i omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove obeležavanja i postavljanja saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, u kojima je unapred dogovoren ponuđač, te suprotno kriterijumima javne nabavke zaključili ugovore sa izabranim ponuđačem i naložili isplatu novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 26.961.059,30 dinara za ugovorene radove, iako su znali da ti radovi nisu izvedeni - saopšteno je iz tužilaštva:

Uroš Trifunović Foto: screenshot YT/RTVojvodine

- Osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. terete da su im u tome pomogli sačinjavanjem, potpisivanjem i overom tehničke dokumentacije neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena navedena isplata, a osumnjičena T.J. da je držala novac koji je isplaćen na osnovu fiktivnih faktura o navodno izvršenom prometu građevinske usluge, iako je znala da novac potiče od kriminalne delatnosti.