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Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba

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Kompanija "Niš-ekspres", čiji se autobus jutros prevrnuo na putu Beograd-Zagreb, pri čemu su dve osobe poginule, dok je više osoba povređeno, oglasila se danas i saopštila da do zvaničnog postupka ne može iznositi pretpostavke, niti komentarisati okolnosti koje su predmet nadležne istrage.

Kompanija je izrazila najdublje saučešće porodicama nastradalih i iskreno žaljenje zbog tragičnog događaja.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

"Zahvaljujemo hrvatskoj policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, lekarima, kao i svima koji su jutros pomogli na mestu nezgode. Povređenima želimo brz i potpun oporavak", rečeno je u saopštenju "Niš-ekspresa".

Kazali su da će se po dobijanju zvaničnih informacija obratiti javnosti.

Hrvatska radio-televizija (HRT) objavila je da se nesreća dogodila jutros oko 7.25 na auto-putu A3 u smeru Zagreba, neposredno posle čvora Ivanić-Grad.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Policija je potvrdila da se prevrnuo autobus sa srpskim registarskim oznakama.

Na mesto nesreće stigle su hitne službe, a prema informacijama s terena, angažovan je i helikopter, naveo je HRT.

U autobusu su bila 33 putnika i dva vozača.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Kako je javljeno na HRT-u, na terenu je bilo sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne jedinice.

Hrvatski mediji javili su da je u nesreći šest osoba teže povređeno, a 27 lakše.