OGLASIO SE NIŠ-EKSPRES POSLE TRAGEDIJE U HRVATSKOJ: Dve osobe poginule, kompanija izrazila saučešće porodicama
- Niš-ekspres je saopštio da ne može da komentariše uzroke prevrtanja autobusa dok traje istraga i izrazio saučešće porodicama nastradalih
- U nesreći na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada poginule su dve osobe, a više putnika je povređeno
- U autobusu su bila 33 putnika i dva vozača, a hrvatski mediji navode da je šestoro teže, a 27 lakše povređeno
Kompanija "Niš-ekspres", čiji se autobus jutros prevrnuo na putu Beograd-Zagreb, pri čemu su dve osobe poginule, dok je više osoba povređeno, oglasila se danas i saopštila da do zvaničnog postupka ne može iznositi pretpostavke, niti komentarisati okolnosti koje su predmet nadležne istrage.
Kompanija je izrazila najdublje saučešće porodicama nastradalih i iskreno žaljenje zbog tragičnog događaja.
"Zahvaljujemo hrvatskoj policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, lekarima, kao i svima koji su jutros pomogli na mestu nezgode. Povređenima želimo brz i potpun oporavak", rečeno je u saopštenju "Niš-ekspresa".
Kazali su da će se po dobijanju zvaničnih informacija obratiti javnosti.
Hrvatska radio-televizija (HRT) objavila je da se nesreća dogodila jutros oko 7.25 na auto-putu A3 u smeru Zagreba, neposredno posle čvora Ivanić-Grad.
Policija je potvrdila da se prevrnuo autobus sa srpskim registarskim oznakama.
Na mesto nesreće stigle su hitne službe, a prema informacijama s terena, angažovan je i helikopter, naveo je HRT.
U autobusu su bila 33 putnika i dva vozača.
Kako je javljeno na HRT-u, na terenu je bilo sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne jedinice.
Hrvatski mediji javili su da je u nesreći šest osoba teže povređeno, a 27 lakše.
(Kurir.rs/Beta)