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Dvogodišnja devojčica poginula je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći kod sela Klenak, na magistralnom putu Ruma–Šabac, kada se automobil u kojem je bila sa bakom sudario sa vozilom iz suprotnog smera. Iako se najpre mislilo da je povređena žena majka nastradalog detata, ispostavilo se da joj je to ipak baka.

Podsetimo, nesrećno dete je odmah posle sudara dva automobila zbrinula ekipa Hitne pomoći, ali je ono preminulo ubrzo po prijemu u Opštu bolnicu Šabac. Tamo su smešteni i drugi učesnici nesreće, njena baka T.M. (39), koja je vozila automobil, i vozač drugog automobila sa kojim se sudarila.

Prema našim informacijama, T.M. je zadobila teške povrede i lekari se bore za njen život, dok je vozač drugog automobila u stabilnom stanju, ali se i on nalazi na bolničkom lečenju.

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo juče oko 12 sati, kada su se direktno sudarila dva automobila iz suprotnih smerova, a istraga, koju je pokrenulo Osnovno javno tužilaštvo u Rumi će utvrditi kako je došlo do toga.

Za Kurir se oglasio komšija porodice nastradale devojčice, koji kaže da su unuka i baka putovale od rodnog sela u Šapcu do jednog sela kod Rume, gde je porodica nedavno kupila novu kuću.

- Danas sam pričao sa jednim članom porodice stradale devojčice. On mi je rekao da se veruje da je jedan od vozača izgubio kontrolu i uleteo u suprotni smer. Kaže i da su sudar videli neki radnici, pa su prvi dojurili kako bi pomogli povređenima i pozvali Hitnu pomoć. Onda su devojčica, njena baka i drugi vozač prevezeni u šabačku bolnicu. Dete je tamo preminulo, a mladoj baki se i dalje bore za život. Porodica će tražiti obdukciju malecke, nakon čega će biti organizovana sahrana. Oni su van sebe. Tuguju za devojčicom i mole se da T.M. preživi. Njoj su najteže povređena pluća. Strašna nesreća je snašla tako dobre ljude - kaže za Kurir komšija nesrećne porodice iz šabačkog sela.

On dodaje da su nastradalu devojčicu roditelji dobili u ranoj mladosti, a da su joj u septembru slavili drugi rođendan.

Drugi sused porodice ima samo reči hvale za ožalošćenu porodicu.

U šabačkoj bolnici se i dalje bore za život T.M. Foto: bolnica015.org.rs

- Oni su nam baš drage komšije. Kad god nam je bila potrebna pomoć, oni su nam se prvi našli i uvek nam pomogli. To im nikada nećemo zaboraviti. Godinama se lepo družimo sa njima i pomažemo, to su divni i dobri ljudi. Ova nesreća nas je duboko potresla - navodi komšija.

Kako saznajemo, Osnovno javno tužilaštvo u Rumi pokrenulo je istragu o teškoj saobraćajnoj nesreći.