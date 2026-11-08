Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba

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Ambasada Republike Srbije u Republici Hrvatskoj saopštila je da još uvek nije zvanično potvrđen identitet i državljanstvo stradalih i povređenih u nesreći autobusa sa srpskim registarskim oznakama, koja se dogodila kod Zagreba.

- Ambasada Republike Srbije u Republici Hrvatskoj obaveštava javnost da je danas u jutarnjim časovima, na autoputu A3, u blizini Ivanić-Grada u Hrvatskoj, došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestovovao autobus sa srpskim registarskim oznakama. Prema do sada dostupnim informacijama od nadležnih hrvatskih organa, u autobusu se nalazilo 35 lica, od kojih su dve osobe smrtno stradale, šest lica zadobilo je teže povrede, dok je 27 lica povređeno. Svi povređeni su medicinski zbrinuti i prevezeni u bolnice u Zagrebu - piše u objavi srpske ambasade na društvenoj mreži X.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Oni dodaju da se identitet stradalih još uvek ne zna.

- Identitet i državljanstvo stradalih i povređenih osoba još nisu zvanično potvrđeni. Ambasada Republike Srbije u Zagrebu u kontaktu je sa nadležnim hrvatskim institucijama i prati situaciju. Porodice povređenih lica dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona: +381 642052807 i +385 915716093 - saopštila je ambasada i izrazila zahvalnost hrvatskoj vladi i ministarstvima uključenim u slučaj.

V.d. načelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Zagreb Adis Keranović rekao je da je kod njih zbrinuto šest povređenih nakon nesreće i da niko od njih nije životno ugrožen, kao i da su dve osobe već otpuštene iz bolnice.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

- Od svih šest zbrinutih trenutno niko nije životno ugrožen i svi su stabilno. Dva pacijenta su već otpuštena, jedan je na hitnom prijemu i verovatno će biti otpušten, a tri bolesnika biće zadržana u bolnici - dodao je.

On je naveo i da se jedan od bolesnika nalazi na operativnom lečenju zbog teške telesne povrede, a još dva su na lečenju.

Govoreći o povredama naveo je da se radil o prelomima, manjim krvarenjima i manjim ranama.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Kako smo ranije pisali, KBC Zagreb je jedna od pet hrvatskih bolnica u kojima su zbrinuti 31 putnik i dva vozača. Povređeni su raspoređeni i u KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur, KB Dubrava, te Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj.

Prema informacijama HRT televizije, u bolnicu Dubrava helikopterom je dovezena jedna teško povređena devojka, koja ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent, koji je takođe zbrinut u Dubravi, ima oko 50 godina.

Nikola Golubović Foto: HRT Printscreen

Da je umor mogao da doprinese nesreći, potvrdio je i jedan od putnika, Nikola Golubović, u razgovoru za Hrvatsku radioteleviziju (HRT).

- Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga - rekao je Golubović, a šta je izjavio drugi očevidac pročitajte OVDE.