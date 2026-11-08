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Milan, zvani Kroki, jedan od 33 preživelih putnika iz autobusa "Niš ekspresa", koji se jutros oko 7.25 sati prevrnuo na auto-putu u Hrvatskoj, kod Ivanić Grada, neposredo posle nesreće javio se svojim bližnjima video-porukom, koja opisuje sav užas saobraćajne nesreće u kojoj su dve osobe izgubile život.

Milan Kroki Foto: Kurir

Snimak, koji objavljujemo uz dozvolu autora Milana Krokija, nastao je samo nekoliko minuta nakon sletanja autobusa, a na njemu se vidi Milan, dok se iza njega vidi slupano vozilo, prevrnuto na bok, kao i spasilačke ekipe koje vade povređene iz olupine i pružaju im prvu pomoć.

- Brate, evo gledaj, prevrnuo se autobus, ima i mrtvih. Prevrnuo se autobus ovde pred Zagrebom... Izgubio sam drugi telefon, javi da ću da kasnim. Sav sam ugruvan, glava, ruka... Jaoj, gledaj glavu što sam razbio - govori Milan u videu i dodaje: "Sve me živo boli, dvoje je poginulo, devojka jedna".

00:47 Preziveli putnik iz prevrnutog autobusa u Hrvatskoj Izvor: Kurir

Preživeli putnik Milan, javio se i Kuriru i potvrdio da je bio u autobusu smrti. Kako nam je rekao, autobus je saobraćao na redovnoj liniji Niš-Zagreb, a on je išao do Zagreba, odakle je trebalo da avionom nastavi put do Nemačke.

- Kasnio sam na let zbog nesreće, ali sam posle nastavio put. Ja nemam prelome, ali sam sav ugruvan. Lekari su me pregledali, snimali kompletno i posle saniranja povreda, ja sam nastavio svoj put. Imao sam let u 11 sati, ali sam zakasnio, pa sam posle svih pregleda kod lekara nastavio ipak dalje - kaže Milan.

On dodaje da su u autobusu bila dva vozača, kao i da su se na nekih 50,60 kilometara pre mesta nesreće zamenili.

- Prvo je vozio jedan vozač, a onda su se zamenili. Taj drugi je vozio nekih 45 minuta i onda je udario u zaštitnu ogradu, proklizali smo i prevrnuli smo se. Taj vozač je zaspao, šta da kažem - prepričava dramu naš sagovornik i dodaje da su, nažalost, poginule dve devojke.

1/6 Vidi galeriju Prevrnut autobus u Hrvatskoj Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

- Jedna poginula devojka je sedela baš preko puta mene... Druga je bila iza valjda, nisu sedele zajedno, ali sam posle čuo da su krenule na neki simpozijum. Ne znam odakle su devojke - priča za Kurir još uvek uznemireni Milan i dodaje:

- Pošto smo se isprevrtali, ja sam razbijao prozore da vadim ljude.... Ljudi su kukali, plakali, zapomagali. Katastrofa jedna.

Podsetimo, autobus "Niš ekspresa" u kom je bilo 33 putnika i dva vozača, prevrnuo se na auto-putu, u smeru ka Zagredu, neposrdno posle petlje Ivanić Grad.

Udes se desio u 7.25 sati, a u zbrinjavanju povređenih učestvovao je i helikopter.

Autobus se prevrnuo na A3 prema Zagrebu, na mesto nesreće stigao helikopter Foto: screenshot FB/Granični prijelaz Maljevac