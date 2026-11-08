(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) "GLEDAJ, PREVRNUO SE AUTOBUS, IMA MRTVIH... POGINULA DEVOJKA" Milan preživeo nesreću u Hrvatskoj, pa za Kurir otkrio sav užas saobraćajke
- Milan Kroki, jedan od 33 preživela putnika, opisao je prevrtanje autobusa "Niš ekspresa" kod Ivanić Grada i rekao da su dve osobe poginule, među njima i jedna devojka.
- Navodi da je vozač zaspao, da su putnici razbijali prozore kako bi izašli i da je više povređenih zbrinuto u bolnicama, dok je i sam nastavio put posle pregleda.
Milan, zvani Kroki, jedan od 33 preživelih putnika iz autobusa "Niš ekspresa", koji se jutros oko 7.25 sati prevrnuo na auto-putu u Hrvatskoj, kod Ivanić Grada, neposredo posle nesreće javio se svojim bližnjima video-porukom, koja opisuje sav užas saobraćajne nesreće u kojoj su dve osobe izgubile život.
Snimak, koji objavljujemo uz dozvolu autora Milana Krokija, nastao je samo nekoliko minuta nakon sletanja autobusa, a na njemu se vidi Milan, dok se iza njega vidi slupano vozilo, prevrnuto na bok, kao i spasilačke ekipe koje vade povređene iz olupine i pružaju im prvu pomoć.
- Brate, evo gledaj, prevrnuo se autobus, ima i mrtvih. Prevrnuo se autobus ovde pred Zagrebom... Izgubio sam drugi telefon, javi da ću da kasnim. Sav sam ugruvan, glava, ruka... Jaoj, gledaj glavu što sam razbio - govori Milan u videu i dodaje: "Sve me živo boli, dvoje je poginulo, devojka jedna".
Preživeli putnik Milan, javio se i Kuriru i potvrdio da je bio u autobusu smrti. Kako nam je rekao, autobus je saobraćao na redovnoj liniji Niš-Zagreb, a on je išao do Zagreba, odakle je trebalo da avionom nastavi put do Nemačke.
- Kasnio sam na let zbog nesreće, ali sam posle nastavio put. Ja nemam prelome, ali sam sav ugruvan. Lekari su me pregledali, snimali kompletno i posle saniranja povreda, ja sam nastavio svoj put. Imao sam let u 11 sati, ali sam zakasnio, pa sam posle svih pregleda kod lekara nastavio ipak dalje - kaže Milan.
On dodaje da su u autobusu bila dva vozača, kao i da su se na nekih 50,60 kilometara pre mesta nesreće zamenili.
- Prvo je vozio jedan vozač, a onda su se zamenili. Taj drugi je vozio nekih 45 minuta i onda je udario u zaštitnu ogradu, proklizali smo i prevrnuli smo se. Taj vozač je zaspao, šta da kažem - prepričava dramu naš sagovornik i dodaje da su, nažalost, poginule dve devojke.
- Jedna poginula devojka je sedela baš preko puta mene... Druga je bila iza valjda, nisu sedele zajedno, ali sam posle čuo da su krenule na neki simpozijum. Ne znam odakle su devojke - priča za Kurir još uvek uznemireni Milan i dodaje:
- Pošto smo se isprevrtali, ja sam razbijao prozore da vadim ljude.... Ljudi su kukali, plakali, zapomagali. Katastrofa jedna.
Podsetimo, autobus "Niš ekspresa" u kom je bilo 33 putnika i dva vozača, prevrnuo se na auto-putu, u smeru ka Zagredu, neposrdno posle petlje Ivanić Grad.
Udes se desio u 7.25 sati, a u zbrinjavanju povređenih učestvovao je i helikopter.
Povređeni su zbinuti u pet bolnica. Njih 27 je lakše povređeno, a njih šestoro teže, a među povređenima su i obojica vozača prevrnutog autobusa.