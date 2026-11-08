DVE POGINULE OSOBE NISU IZ SRBIJE: Najnoviji detalji o prevrtanju srpskog autobusa u Hrvatskoj
Privremena otpravnica poslova u ambasadi Srbije u Hrvatskoj Dejana Peruničić izjavila je za hrvatske medije da dve osobe poginule u prevrtanju srpskog autobusa na auto-putu kod Ivanić Grada nisu državljani Srbije, te je izrazila zahvalnost svim hrvatskim službama koje su pružile pomoć unesrećenima.
- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Hrvatske zvanično nas je obavestilo da se među poginulima ne nalaze državljani Srbije - rekla je Peruničić u izjavi okupljenim novinarima, dodavši da ne zna čiji su državljani poginuli.
Ona je obišla povređene državljane Srbije zbrinute u KB Dubrava, te će obići i one u KBC Zagreb i drugim bolnicama, a u izjavi ispred KBC Zagreb uputila je zahvalnost svim hrvatskim institucijama - Vladi, Ministarstvu zdravlja, policiji i vatrogascima, odnosno, kako je rekla, "svim hitnim službama koje su doprinele da nesreća bude sa što manjim posledicama".
Podsetimo, Kliničko-bolnički centar Zagreb dobio je danas informaciju sa terena o saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 oko 7.28 sati, u kojoj je došlo do prevrtanja srpskog autobusa, kada je vozač, pod nepoznatim okolnostima, probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake i sleteo s puta.
U autobusu je bilo 35 osoba, od kojih su dvojica vozača, a povređeno je 33 njih, dok su dve osobe poginule na mestu. Takođe, šestoro ima teške, a 27 njih lakše povrede. Svi oni su zbrinuti u pet zagrebačkih bolnica i niko nije životno ugrožen.
Prema informacijama HRT televizije, u bolnicu Dubrava helikopterom je dovezena jedna teško povređena devojka, koja ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent, koji je takođe zbrinut u Dubravi, ima oko 50 godina.
Da je umor mogao da doprinese nesreći, potvrdio je i jedan od putnika, Nikola Golubović, u razgovoru za Hrvatsku radioteleviziju (HRT).
- Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga - rekao je Golubović, a šta je izjavio drugi očevidac pročitajte OVDE.
Autobus koji je imao nesreću je iz kompanije "Niš-ekspres", a oni su danas saopštili da do zvaničnog postupka ne mogu iznositi pretpostavke, niti komentarisati okolnosti koje su predmet nadležne istrage.
Milan, zvani Kroki, jedan je od 33 preživelih putnika iz autobusa "Niš ekspresa", a OVDE pročitajte šta je sve ispričao za Kurir o teškoj nesreći.