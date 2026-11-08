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Privremena otpravnica poslova u ambasadi Srbije u Hrvatskoj Dejana Peruničić izjavila je za hrvatske medije da dve osobe poginule u prevrtanju srpskog autobusa na auto-putu kod Ivanić Grada nisu državljani Srbije, te je izrazila zahvalnost svim hrvatskim službama koje su pružile pomoć unesrećenima.

- Ministarstvo spoljnih poslova Republike Hrvatske zvanično nas je obavestilo da se među poginulima ne nalaze državljani Srbije - rekla je Peruničić u izjavi okupljenim novinarima, dodavši da ne zna čiji su državljani poginuli.

Ona je obišla povređene državljane Srbije zbrinute u KB Dubrava, te će obići i one u KBC Zagreb i drugim bolnicama, a u izjavi ispred KBC Zagreb uputila je zahvalnost svim hrvatskim institucijama - Vladi, Ministarstvu zdravlja, policiji i vatrogascima, odnosno, kako je rekla, "svim hitnim službama koje su doprinele da nesreća bude sa što manjim posledicama".

Podsetimo, Kliničko-bolnički centar Zagreb dobio je danas informaciju sa terena o saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 oko 7.28 sati, u kojoj je došlo do prevrtanja srpskog autobusa, kada je vozač, pod nepoznatim okolnostima, probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake i sleteo s puta.

Mesto nesreće Foto: HRT Printscreen

U autobusu je bilo 35 osoba, od kojih su dvojica vozača, a povređeno je 33 njih, dok su dve osobe poginule na mestu. Takođe, šestoro ima teške, a 27 njih lakše povrede. Svi oni su zbrinuti u pet zagrebačkih bolnica i niko nije životno ugrožen.

Prema informacijama HRT televizije, u bolnicu Dubrava helikopterom je dovezena jedna teško povređena devojka, koja ima oko 20 godina, a drugi teško povređeni pacijent, koji je takođe zbrinut u Dubravi, ima oko 50 godina.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Da je umor mogao da doprinese nesreći, potvrdio je i jedan od putnika, Nikola Golubović, u razgovoru za Hrvatsku radioteleviziju (HRT).

- Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga - rekao je Golubović, a šta je izjavio drugi očevidac pročitajte OVDE.

Autobus koji je imao nesreću je iz kompanije "Niš-ekspres", a oni su danas saopštili da do zvaničnog postupka ne mogu iznositi pretpostavke, niti komentarisati okolnosti koje su predmet nadležne istrage.