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Boris Nikšić iz Smedereva, jedan je od putnika iz autobusu "Niš-ekspresa" koji se jutros oko 7.28 sati prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić Grada, blizu Zagreba. On je za hrvatske medije ispričao da je reanimirao devojku, koja je na kraju, nažalost, preminula.

U autobusu je bilo 35 osoba, od kojih su dvojica vozača, a povređeno je 33 njih, dok su dve osobe poginule na mestu. Takođe, šestoro ima teške, a 27 njih lakše povrede. Svi oni su zbrinuti u pet zagrebačkih bolnica i niko nije životno ugrožen.

- Vozač je izgubio kontrolu jer je zaspao. Vozilo je udarilo u bankinu i prevrnuli smo se - rekao je Nikšić za Dnevnik televizije Nova. Posebno je pohvalio policiju, medicinske radnike i vatrogasce. Veruje da su veoma brzo intervenisali i evakuisali putnike.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

- Čista je sreća što smo danas preživeli, treba samo da budemo zahvalni Bogu - rekao je mladić iz Smedereva.

Dodao je i da je od zamene vozača nakon ulaska u Hrvatsku do nesreće prošlo oko sat vremena.

- Prvi vozač je vozio celu noć. Kada je počelo da sviće, bili smo stotinak kilometara od Zagreba i onda ga je zamenio kolega. Prvi vozač je rekao drugom da se odmori, ali je on ipak stao da ga zameni. U trenutku nepažnje dogodila se nesreća u kojoj je, nažalost, dvoje ljudi izgubilo život - rekao je preživeli putnik iz autobusa.

Nakon prevrtanja, pokušao je da pomogne povređenima.

- Pokušao sam da reanimiram jednu devojku, ali joj je glava bila ispod sedišta i nije bilo načina da je spasem - rekao je potreseni mladić. Dodao je da je on prošao sa lakšim povredama.

Foto: Dnevnik.hr printscreen

- Morao sam da pomognem, razbio sam prozore pajserom. Pokušavali smo na sve načine da izvučemo ljude. Uspaničili su se i nisu znali šta da rade, a ja sam pokušao da ostanem smiren. Razbili smo prozore i mnogo ljudi je izašlo - opisao je dramu.

Kaže da je sedeo na strani gde se autobus prevrnuo i da je udario glavom o staklo.

- Moj prijatelj je pao na mene - rekao je, još jednom hvaleći rad hrvatskih službi za hitne slučajeve.

Mislio da je bezbednije

Marijan Jević, student iz Banjaluke, putovao je iz Beograda, gde je bio na naučnoj konferenciji. Vraćao se u Francusku, gde živi i studira. U emisiji "Dnevnik Nove TV" rekao je da je izabrao autobus umesto aviona jer ga je smatrao bezbednijim prevoznim sredstvom.

- Probudio sam se baš u tom trenutku, kada je sve ovo počelo da se dešava. Osetio sam kako autobus sleće sa puta i zaustavlja se na travi. Klizio je nekoliko desetina metara - rekao je Jević.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Rekao je da je sedeo na levoj strani autobusa, na koju se vozilo i prevrnulo.

- Bio sam na najkritičnijem mestu, na pretposlednjem sedištu. Bilo je ljudi oko mene koji su poginuli, bilo je mnogo povređenih. Zahvaljujući Božjoj milosti, prošao sam sa lakšim povredama leđa - rekao je Marijan i dodao: