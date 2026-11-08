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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su šest osoba, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su oštetili Javno preduzeće "Inđija put" za 26.961.059,30 dinara.

Kako je Kurir pisao, uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP Inđija put. Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor "Inđija puta", Uroš Trifunović.

- Uhapšeni su M. G. (40), bivši direktor JP "Inđija put" i U. T. (35), aktuelni direktor ovog preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i Đ. V. (42),Đ. D. (42) i D. M. (41), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju, dok se T. J. (39) sumnjiči da je izvršila krivično delo pranje novca.

Oni su, kako se sumnja, u periodu od 2023. do 2025. godine, prilikom sprovođenja javnih nabavki za obeležavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, zaključivali ugovore suprotno uslovima javnih nabavki i prikazivanjem fiktivno izvršenih radova, pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 6.012.020,00 dinara, oštetivši na taj način ovo javno preduzeće - navodi se u saopštenju.

Pogledajte hapšenje u nastavku:

00:36 Hapšenje predsednika opštine Inđija Izvor: MUP

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.