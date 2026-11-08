POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN PREDSEDNIK OPŠTINE INĐIJA! Oglasio se MUP: "Palo" šestoro zbog milionskih malverzacija - priveden i sadašnji direktor "Inđija puta"
- MUP je uhapsio šest osoba, među njima i Marka Gašića i Uroša Trifunovića, zbog sumnje da su oštetili JP 'Inđija put' za 26.961.059,30 dinara.
- Sumnja se da su od 2023. do 2025. godine u javnim nabavkama za signalizaciju zaključivali ugovore suprotno uslovima i prikazivali fiktivno izvršene radove.
- Jedna osoba se tereti za pranje novca, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su šest osoba, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su oštetili Javno preduzeće "Inđija put" za 26.961.059,30 dinara.
Kako je Kurir pisao, uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP Inđija put. Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor "Inđija puta", Uroš Trifunović.
- Uhapšeni su M. G. (40), bivši direktor JP "Inđija put" i U. T. (35), aktuelni direktor ovog preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i Đ. V. (42),Đ. D. (42) i D. M. (41), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju, dok se T. J. (39) sumnjiči da je izvršila krivično delo pranje novca.
Oni su, kako se sumnja, u periodu od 2023. do 2025. godine, prilikom sprovođenja javnih nabavki za obeležavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, zaključivali ugovore suprotno uslovima javnih nabavki i prikazivanjem fiktivno izvršenih radova, pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 6.012.020,00 dinara, oštetivši na taj način ovo javno preduzeće - navodi se u saopštenju.
Pogledajte hapšenje u nastavku:
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs