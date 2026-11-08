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TRAGEDIJA U KNEZA MILOŠA: Žena nastradala u požaru u centru Beograda! Vatrogasci gasili sa krana, telo nađeno nakon intervencije! (FOTO, VIDEO)
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Žena (75), nastradala je u požaru koji je danas zahvatio zgradu u Kneza Miloša, u centru Beograda.
Vatrogasci su telo žene pronašli nakon gašenja požara, a kako nezvanično saznaje Telegraf, radi se o vlasnici stana na trećem spratu.
Požar u zgradi na raskrsnici Kneza Miloša i Miloša Pocerca, podsetimo, izbio je nešto posle 16 sati.
Požar u Kneza Miloša Foto: Kurir
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Intervenisalo je nekoliko vatrogasnih ekipa koji su plamen gasili i pomoću krana. Tokom intervencije saobraćaj ka Beogradskom sajmu je bio preusmeren u Savsku ulicu.
Kurir.rs
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