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Žena (75), nastradala je u požaru koji je danas zahvatio zgradu u Kneza Miloša, u centru Beograda. 

Vatrogasci su telo žene pronašli nakon gašenja požara, a kako nezvanično saznaje Telegraf, radi se o vlasnici stana na trećem spratu.

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Požar u ulici Kneza Miloša Izvor: MONDO

Požar u zgradi na raskrsnici Kneza Miloša i Miloša Pocerca, podsetimo, izbio je nešto posle 16 sati.

Požar u Kneza Miloša Foto: Kurir

Intervenisalo je nekoliko vatrogasnih ekipa koji su plamen gasili i pomoću krana. Tokom intervencije saobraćaj ka Beogradskom sajmu je bio preusmeren u Savsku ulicu. 

Kurir.rs

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