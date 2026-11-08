Ronilačka jedinica Žandarmerije pronašla je u Bovanskom jezeru telo i automobil za kojim se tragalo.

Potraga za osobom koja se nalazila u automobilu koji je upao u Bovansko jezero je pokrenuta, nakon što su lokalni ribolovci juče oko podneva obavestili policiju da su uočili vozilo u vodi.