Ronilačka jedinica Žandarmerije pronašla je telo i automobil u Bovanskom jezeru, nakon što su ribolovci prijavili incident.
Hronika
AUTOMOBIL SLETEO U BOVANSKO JEZERO, RONIOCI NA DNU ZATEKLI JEZIV PRIZOR Nađeno telo za kojim se tragalo!
Slušaj vest
Ronilačka jedinica Žandarmerije pronašla je u Bovanskom jezeru telo i automobil za kojim se tragalo.
Potraga za osobom koja se nalazila u automobilu koji je upao u Bovansko jezero je pokrenuta, nakon što su lokalni ribolovci juče oko podneva obavestili policiju da su uočili vozilo u vodi.
Policijska patrola po dolasku na lice mesta nije uspela da pronađe automobil, zbog čega je u potragu bila uključena Ronilačka jedinica Žandarmerije.
Kurir/RTS
Reaguj
Komentariši