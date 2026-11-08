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Državno tužilaštvo (DORH) oglasilo se o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros u 7.24 dogodila na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, u kojoj su dve osobe poginule, a 33 su povređene. Autobus srpskih registarskih oznaka, koji je vozio prema Zagrebu, sleteo je sa kolovoza i prevrnuo se na travnatu površinu.

Prema informacijama koje je objavilo državno tužilaštvo, do nesreće je došlo na 61. kilometru auto-puta. Vozač autobusa, 55-godišnji državljanin Srbije, vozio je desnom saobraćajnom trakom, ali je u jednom trenutku prešao u zaustavnu traku. Prednjim delom autobusa udario je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se vozilo nagnulo, sletelo sa puta i prevrnulo.

Prevrnut autobus u Hrvatskoj Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Na licu mesta poginule su državljanka Crne Gore rođena 2009. godine i jedna državljanka Hrvatske. Šestoro putnika prevezeno je u bolnicu sa teškim telesnim povredama, dok je 27 putnika lakše povređeno.

DORH naložio obdukciju i veštačenja

Uviđaj je obavio dežurni zamenik županijske državne tužiteljke u Velikoj Gorici uz pomoć saobraćajne policije iz Zagreba. Državno tužilaštvo naložilo je obdukciju tela poginulih osoba. Radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće biće sprovedena i druga veštačenja i potrebne radnje.

Kurir.rs/Indeks

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