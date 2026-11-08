Večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća na kružnom toku prema Divcima kod Valjeva, automobil je sleteo s puta.
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SAOBRAĆAJKA KOD VALJEVA: Jeziv prizor na kružnom toku, auto probio zaštitnu ogradu i sleteo sa puta (FOTO)
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Večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće na kružnom toku prema Divcima, kod Valjeva.
Kako se vidi na fotografiji koja kruži društvenim mrežama, automobil je sleteo s puta i probio bankinu.
Za sada nisu poznate okolnosti udesa.
Kurir/Valjevo_live
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