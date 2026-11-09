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Dve osobe su poginule, dok su 33 povređene kada se autobus iz Srbije prevrnuo na auto-putu kod Ivanić-Grada u smeru ka Zagrebu. Za volanom je bio 55-godišnji državljanin Srbije, koji je prema dosadašnjim informacijama, prešao u zaustavnu traku, potom udario u zaštitnu ogradu i sleteo sa puta.

Jedan od putnika je potvrdio da su se vozači zamenili neposredno pre nesreće. Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je telefonom sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i zahvalio tamošnjim službama na brzoj reakciji i pomoći povređenima.

Kurir ispred "Niš ekspresa" Violeta Milićević, novinarka Kurira, nalazila se ispred "Niš ekpresa" prevoznika koji je prevozio putnike na liniji Beograd-Zagreb. - Uspela sam da saznam samo to, da je linija bila Beograd-Zagreb, da nije bilo putnika iz Niša, ali da o detaljima ne žele da govore dok se istraga ne završi. Uputili su saučešće porodicama poginulih i brzo ozdravljenje svim povređenim putnicima. Zahvalili su se nadležnim službama na brzoj reakciji i zbrinjavaju. Da nije bilo povređenih Nišlija, to je potvrdio i gradonačelnik Niša.

Trenutak stravične nesreće

A kako je izgledao trenutak stravične nesreće, šta se dešavalo u autobusu i kroz šta su putnici prošli opisala su dvojica mladića koja su se nalazila u vozilu za "NišTV.rs".

- Sedeo sam na sredini pored jednog momka, većina putnika je spavala, pa nas je udar probudio, kada smo sleteli sa ceste. Vozači su se zamenili deset minuta pre nesreće. Verovatno je vozač zaspao za volanom.

Meni je izgledalo kao desetak minuta, možda je bilo i duže, ali se samo sećam kako su se zamenili i tada sam zaspao. Hvala Bogu, ja sam prošao dobro. Nažalost, dvoje je preminulo, drugi su zadobili telesne povrede. Mogu samo Bogu da se zahvalim što sam živ i zdrav - rekao je Nikola Golubović, putnik autobusa.

01:47 Izjave putnika teške saobraćajne nesreće ustupio NišTV Izvor: Kurir televizija

Boris Nikšić, jedan od putnika sa lakšim povredama, je za Niš TV rekao da je jedini bio budan u trenutku nesreće.

- Sve se jako brzo desilo. Trenutak nepažnje vozača kada je zaspao, te udario u bankinu i preturio ceo autobus pun putnika. Nažalost, dvoje je preminulo, nije im bilo spasa. U onoj agoniji i panici uradili smo sve što smo mogli da uradimo. Pohvalio bih policijske, medicinske i vatrogasne službenike.

Ja sam bio na strani na kojoj je autobus legao, tamo gde je polomljeno staklo, sa te sam strane bio. Sa moje tačke gledišta, to je opšti haos, ljudi ne znaju šta rade, a ja sam najbolje prošao, iako mi je zavijena ruka. Sat vremena pre zamene, jedini sam bio budan i uočio da je vozač pospan. U trenutku i moje nepažnje, autobus je već bio na leđima - rekao je Nikšić.

"Podhitno nedostatak vozača mora da se rešava"

Koliko su umor vozača, poštovanje propisanih pauza i kontrola prevoznika ključni za bezbednost putnika, za Kurir televiziju, analizu je izneo dr Vladimir Jevtić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti u saobraćaju.

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče umora, samo će tehničko veštačenje utvrditi šta se dogodilo u ovoj saobraćajnoj nezgodi. Da, mikro san, to je kada vozaču pada glava na sekund, dva, tri, a pri brzini od 100 kilometara na čas, on tako može da pređe 50 i 100 metara, a da uopšte nije prisutan. Nažalost, tada se i dese izletanja sa puta.

Postoji još jedan problem, svi autobusi imaju sigurosni pojas, a on je u ovakvim situacijama najbezbednija stvar. Međutim, ljudi se uglavnom ne vezuju jer to smatraju gubitkom komfora. Kod prevrtanja, pojas može da vas spasi u 90 odsto slučajeva - rekao je Jevtić, pa je istakao problem nedostatka vozača kao prioret:

- Mislim da će hitno morati da se rešava nedostatak vozača. Srbija pati za 15.000 profesionalnih vozača u višim kategorijama, ali uslovi rada su takvi da ti vozači odlaze u inostranstvo. Drugi problem je starost vozača, a nezvanični podaci govore da je prosek godina vozača 50 do 55 godina.

Razumemo i prevoznike, oni moraju nekako da se organizuju. Tako se, oni propisi poput toga da ne smete da vozite više od četiri sata tokom jedne vožnje, da morate da imate određene sate odmora, to se izbegava, pa se nažalost desi. Moramo brzo da rešavamo ove probleme.

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