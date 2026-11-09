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Vše javno tužilaštvo u Beogradu odustalo je od optužbe po optužnom predlogu podnetom 19. septembra 2025. godine protiv devetoro okrivljenih zbog izvršenja krivičnog dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu, imajući u vidu sudske odluke o izdvajanju dokaza, odnosno nedostatak osnova za dalje zastupanje optužnog predloga.

Tužilaštvo je obavestilo Viši sud u Beogradu da odustaje od optužnog predloga kojim su obuhvaćeni Luka S, Bojo B, Lazar S, Ivana M, Dušan S, Dimitrije S, Dimitrije D, Nikola P. i Luka D.

Ova odluka doneta je nakon rešenja Apelacionog suda u Beogradu kojim je potvrđeno rešenje Višeg suda u Beogradu, kojim su kao nezakoniti izdvojeni dokazi pribavljeni primenom posebnih dokaznih radnji, a koji su predstavljali bitan deo dokazne građe na kojoj se zasnivala optužba.