DEČAK U TUŽILAŠTVU POKAZAO PREPISKE SA NALOGODAVCEM ZA DEMOLIRANJE LOKALA: Razmotava se klupko posle pucnjave na Trgu republike u Beogradu
- Maloletnik (15) iz Bačkog Jarka saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je pokazao poruke od nalogodavca i priznao plan za oštećenje lokala.
- Policija ga je zaustavila posle pucnjave na Trgu republike, a kod njega su pronađeni maska, rukavice i krstasti ključ za točkove.
- Istraga povezuje incident sa drugim lokalom istog vlasnika, dok se traže i osoba koja je pucala i nalogodavci koji su angažovali maloletnika.
Maloletnik (15) iz Bačkog Jarka, koji je zaustavljen sa alatom i maskom nakon pucnjave na Trgu republike, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u prisustvu majke, gde je pokazao poruke koje je dobijao od nalogodavca.
Podsetimo, policija je u subotu, dva sata nakon ponoći, pokrenula akciju "Vihor“ nakon što je prijavljena pucnjava ispred jednog ugostiteljskog objekta na Trgu republike u Beogradu. Patrole su na licu mesta pronašle jednu ispaljenu čauru i dva cela metka, a povređenih nije bilo.
Zbog incidenta je pojačana kontrola u centru grada, pa su pripadnici Interventne jedinice već oko pola tri ujutru na Obilićevom vencu uočili i zaustavili sumnjivog dečaka.
Kod njega su pronađeni: hirurška maska, rukavice i krstasti ključ za točkove.
Istraga je brzo otkrila pozadinu događaja - dečak je imao nameru da ošteti drugi lokal, u Pop Lukinoj ulici. Ispostavilo se da oba ugostiteljska objekta drži isti vlasnik, što ukazuje na to da su incidenti povezani.
Pred tužiocem, tinejdžer je priznao šta je planirao i priložio telefon sa prepiskom koja potvrđuje da je instrukcije dobijao od druge osobe.
Inspektori beogradske policije i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku osobe koja je pucala na Trgu republike, kao i na otkrivanju nalogodavaca koji su angažovali maloletnika.