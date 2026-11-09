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Maloletnik (15) iz Bačkog Jarka, koji je zaustavljen sa alatom i maskom nakon pucnjave na Trgu republike, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u prisustvu majke, gde je pokazao poruke koje je dobijao od nalogodavca.

Podsetimo, policija je u subotu, dva sata nakon ponoći, pokrenula akciju "Vihor“ nakon što je prijavljena pucnjava ispred jednog ugostiteljskog objekta na Trgu republike u Beogradu. Patrole su na licu mesta pronašle jednu ispaljenu čauru i dva cela metka, a povređenih nije bilo.

Zbog incidenta je pojačana kontrola u centru grada, pa su pripadnici Interventne jedinice već oko pola tri ujutru na Obilićevom vencu uočili i zaustavili sumnjivog dečaka.

Kod njega su pronađeni: hirurška maska, rukavice i krstasti ključ za točkove.

Istraga je brzo otkrila pozadinu događaja - dečak je imao nameru da ošteti drugi lokal, u Pop Lukinoj ulici. Ispostavilo se da oba ugostiteljska objekta drži isti vlasnik, što ukazuje na to da su incidenti povezani.

Pred tužiocem, tinejdžer je priznao šta je planirao i priložio telefon sa prepiskom koja potvrđuje da je instrukcije dobijao od druge osobe.