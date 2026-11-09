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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad i Sektorom poreske policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije uhapšeno dvoje osumnjičenih.

Osumnjičeni D.Lj. i P.B. se terete da su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

- U toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.Lj, kao predsednik odbora direktora "Holding Centroslavija", ad Novi Sad, a P.B. kao član odbora direktora, tokom decembra 2022. godine prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, pribavili privrednom društvu "Tehnogradnja" doo Novi Sad, čiji je 100% vlasnik, direktor i odgovorno lice, takođe osumnjičeni D.Lj. protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 98.000.000,00 dinara - navode u saopštenju i dodaju:

- Naime, osumnjičeni su doneli odluku da, protivno odredbama Zakona o privrednim društvima, "Holding Centroslavija" izvrši pozajmicu navedenog od 98.000.000,00 dinara povezanom privrednom društvu "Tehnogradnja" doo. Taj novčani iznos je potom iskorišćen da "Tehnogradnja" doo otkupi 35% akcija "Holding Centroslavija" od privrednog društva "Bobar - Beška" doo, čiji je faktički odgovorno lice osumnjičeni P.B. Na opisani način, kroz ove nezakonite transakcije, "Tehnogradnja" doo je postala većinski vlasnik "Holding Centroslavija" sa 70% akcija.

Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima D.Lj. i P.B. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

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