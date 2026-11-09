Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na Ibarskoj magistrali, na deonici od Vreoca ka Beogradu, kada su se sudarili kamion i autobus, nakon čega se teretno vozilo prevrnulo.

Prema informacijama koje je objavila Instagram stranica 192_rs, došlo je do sudara autobusa i kamiona, a od siline udara kamion je završio prevrnut na putu.

Za sada nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u ovoj saobraćajnoj nezgodi, niti je poznato da li među njima ima povređenih.

Zbog udesa su se na ovoj deonici Ibarske magistrale stvorili zastoji, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska.

Uzrok nezgode za sada nije poznat.

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