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U teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj se juče prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka na auto-putu A3 kod Zagreba život je izgubila i učenica Umetničke škole u Kraljevu, V. P. (17). Od nje su se potresnim rečima oprostili škola, nastavnici i drugovi, koji su istakli da je njen odlazak nenadoknadiv gubitak za čitavu školu, ali i grad.

Foto: Društvene Mreže

Kako je saopšteno iz Umetničke škole u Kraljevu, V. P. je putovala u Prag sa još jednim učenikom četvrtog razreda i nastavnikom. Oni su krenuli na simpozijum umetničkih škola, ali se putovanje završilo velikom tragedijom.

- Umetnička škola u Kraljevu sa nevericom i neizmernom tugom saopštava da se juče u blizini Zagreba dogodila teška saobraćajna nesreća. Na put ka Pragu, gde je trebalo da učestvuju na simpozijumu umetničkih škola, krenula su dva učenika četvrtog razreda i jedan nastavnik. Tokom putovanja došlo je do prevrtanja autobusa u kojem su se nalazili naši dragi učenici i nastavnik. U ovoj teškoj nesreći život je izgubila naša učenica, dok su nastavnik i drugi učenik zadobili povrede. Prema informacijama kojima raspolažemo, oboje su medicinski zbrinuti i nalaze se van životne opasnosti - navodi se u saopštenju.

Iz škole su posebno istakli koliko je V.P. značila kolektivu, naglašavajući da će njeno mesto zauvek ostati među njima.

- V. P. je iz Crne Gore došla u Kraljevo da stvara i ostvaruje svoje snove. Njen odlaѕak nije samo gubitak jedne škole i grada, to je bol koji povezuje dve zemlje i sve nas koji smo je poznavali - naveo je u saopštenju direktor škole Zoran Jakovljević, izražavajući najdublje saučešće porodici i pružajući podršku povređenima.

Dve osobe izgubile život, 33 povređene

Podsetimo, stravična nesreća dogodila se na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, kada je autobus srpskih registarskih oznaka, koji je saobraćao ka Zagrebu, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na travnatu površinu.

1/6 Vidi galeriju Prevrnut autobus u Hrvatskoj Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Prema informacijama Državnog tužilaštva Hrvatske (DORH), nesreća se dogodila oko 7.24, na 61. kilometru auto-puta. Autobusom je upravljao 55-godišnji državljanin Srbije, koji se kretao desnom saobraćajnom trakom, a potom prešao u zaustavnu traku.Prednjim delom vozila udario je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se autobus nagnuo, sleteo sa puta i prevrnuo.

Na mestu nesreće stradale su dve osobe,državljanka Crne Gore rođena 2009. godine i državljanka Hrvatske. Šestoro putnika zadobilo je teške telesne povrede, dok je još 27 osoba lakše povređeno.