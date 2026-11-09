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Veselić Milić, bivši načelnik PU za grad Beograd, stigao je jutros u Prvi osnovni sud u Beogradu, gde mu je počelo suđenje.

On je u sud stigao u pratnji advokata.

1/5 Vidi galeriju Veselin Milić stigao u sud Foto: Ilija Ilić

Veselin Milić je, podsetimo, optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, vezano za drugi postupak koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv optuženih za učešće u ubistvu Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, u restoranu "27" na Senjaku.

Optužni predlog protiv Milića je podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon čega se Viši sud u Beogradu oglasio nenadležnim i spise prosledio na dalje postupanje Prvom osnovnom sudu u Beogradu.