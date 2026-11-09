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Veselin Milić, pomoćnik direktora policije koji je optužen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića 12.maja u restoranu na Senjaku, kao i da je sačinio službenu belešku u koju je uneo neistinit sadržaj, izjavio je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu da nije kriv i da nije pocinio nijedno krivično delo.

Veselin Milić Foto: Ilija Ilić

- Razumeo sam šta mi se stavlja na teret. Nisam kriv ni za jedno krivično delo. Iznecu odbranu - izjasnio se kratko o navodima optužbe Milić, koji bi i na sledećem sudjenju, koje je zakazano za 17.decembar trebalo da iznese detaljnu odbranu.

Milićev branilac, advokat Nemanja Vasiljević, u svom uvodnom izlaganju u potpunosti je osporio navode optužnice navodeći da je ona rezultat "malicioznog postupanja Milićevih kolega Marka Krička i Boška Sekulovića koji su upavo zbog toga nedavno i uhapšeni".

Advokat Nemanja Vasiljević Foto: Nemanja Nikolić

- Podsetiću vas da su pre desetak dana Kričak i Sekulović uhapšeni po krivičnoj prijavi koju smo podneli protiv njih zbog zbog toga što su oštetili Veselina Milića na način na koji su prikupljali dokaze, ali ih i sakrili. Ovaj postupak protiv Veselina Milića je rezultat postupanja tih lica, jer dokazi koji egzistiraju u optužnici ili nisu dokazi, ili su pribavljeni na nezakoniy način - rekao je Vasiljević danas u sudnici.

Boško Sekulović i Marko Kričak Foto: R.Z./ATAImages, screenshot YT/polovniautomobiliofficial

On je pozvao tužioca da pojasni na koji način će svedoci čije je ispitivanje prethodno predložio, a medju kojima su policajci, vojna lica koja su veštačila Milićeve telefone, ali i okrivljeni u drugom postupku, za ubistvo na Senjaku, doprineti navodima optužnice, navodeći da mu sve liči na "fišing" i prikupljanje dokaza, iako je istaga završena.

- Veselin Milić je žrtva zloupotrebe položaja, odnosno malicioznog postupanja svojih kolega, koje je dovelo do ovog postupka. Protivim se saslušanju svedoka, ne iz straha šta će oni reći već zbog toga što se moj klijent bez dokaza drži u ovom statusu optuženog - naveo je Vasiljević i podsetio da se Milićegom kolegi Kričku koji je nedavno uhapšen na teret stavlja i da je zlostavljao i mučio vlasnika restorana u kom se ubistvo dogodilo, Nenada Lukića i da on u tom trenutku "dok je prebijan, mučen i gušen kapuljačom" i da on ni tada nije izjavio da je Miliću prijavio ubistvo u restoranu.

1/5 Vidi galeriju Veselin Milić stigao u sud Foto: Ilija Ilić

Inače, tužilac je predložio da se u sudnici pregleda sadržaj dva mobilna telefona koja su oduzeta od Milića, čemu se advokat Nemanja Vasiljević takodje danas protivio na sudjenju uz obrazloženje da je i način oduzimanja i manipulisanja telefonima predmet istrage postupka protiv Sekulovića i Krička ali i zbog toga što je na njima privatni sadržaj Veselina Milića.