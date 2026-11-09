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Jakov Vučetić (19) iz Preljine kod Čačka, koji je tragično nastradao tokom planinarenja na Triglavu u Sloveniji, sahranjen je danas u rodnom mestu. Porodica, prijatelji, rodbina i brojni meštani oprostili su se od mladića čiji je prerani odlazak potresao Preljinu, Čačak, ali i brojne ljude širom Srbije koji su danima pratili potragu za njim.

Jakov Vučetić Foto: Privatna arhiva

Jakov je nestao tokom boravka na Triglavu, a nakon pet dana potrage njegovo telo pronađeno je 5. novembra. Njegov otac, sveštenik Nikola Vučetić, prethodno je za Kurir govorio o poslednjim trenucima pre nego što je izgubio kontakt sa sinom, kao i o teškim vremenskim uslovima koji su, prema dosadašnjim saznanjima porodice, mogli da budu kobni za mladića.

Kako je ispričao, Jakov je na planinu krenuo kada su vremenske prilike bile povoljne, ali se situacija tokom noći naglo promenila.

- Nažalost, namamilo ga je lepo vreme na izlet. On je u noći između subote na nedelju prenoćio u nekoj kućici na 1.500 mnv, a na 1.700 m su našli ljusku jajeta koje je on pio da bi dobio energiju. Čuli smo se u nedelju oko 18 časova, kada nam je rekao da mu je baterija na četiri posto. Gorskoj službi je poslao koordinate i rekao im šta sve od zimske opreme ima kod sebe. On je donekle bio spreman za taj put, osim obuće koja nije bila adekvatna. Kada je on u subotu krenuo, bilo je lepo i sunčano vreme, oko 10 stepeni, ali je tokom noći na planini počeo da pada sneg. Duvali su jaki vetrovi, više od 100 kilometara na sat i on je na nekom mestu zbog smanjene vidljivosti proklizao - priča otac za Kurir, dodajući da se veruje da je momak već tada nastradao.

1/11 Vidi galeriju Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

Molila se cela Srbija

Tokom višednevne potrage, porodica, prijatelji i brojni građani nadali su se da će Jakov biti pronađen živ. Njegov otac Nikola posebno je zahvalio svima koji su se molili i pružali podršku porodici u najtežim trenucima.

- I mi smo se ovde u Sloveniji molili, kao i ljudi na svim stranama. Molila se cela Srbija, mnogi nama znani i neznani... i svima do neba zahvaljujemo na onome što su učinili u želji da se on spase, naročito što je to bio dan Svetog Jakova, kada on slavi svoj imendan. Mi smo molili da se on spase na jedan način, Gospod ga je spasio na drugi način. Mi sa tim moramo da se pomirimo i, koliko god da je teško, moramo naći snage da se izborimo sa ovim bolom koji nas je našao - izjavio je za Kurir otac stradalog mladića Nikola Vučetić.

U danima neizvesnosti, porodica Vučetić imala je podršku brojnih ljudi, a posebnu zahvalnost otac Nikola uputio je bratstvu Hrama Svetog Kirila i Metodija u Ljubljani, koje je bilo uz njih dok su čekali da preuzmu telo svog sina.

- Hvala svima koji su u ovom trenutku našli snage da izraze saučešće, a najviše hvala bratstvu Hrama Svetog Kirila i Metodija koji su ovde u Ljubljani sve vreme sa nama i čiji smo gosti čekajući da preuzmemo telo našeg sina - izgovorio je kroz suze ožalošćeni otac.

1/4 Vidi galeriju Nestali Jakov Vučetić Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, Jakov je tokom planinarenja na Triglavu ostao zarobljen u teškim vremenskim uslovima. Potraga za njim trajala je pet dana, a spasioci su se suočavali sa velikim izazovima zbog snega, snažnog vetra i otežanih uslova na planini. Nažalost, na kraju su telo nesrećnog mladića uočili članovi tima koji su bili u helikopteru.