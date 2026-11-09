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Policija je uhapsila državljanina Srbije (55) koji je juče upravljao autobusom "Niš ekspres" koji se prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada. U nesreći su poginule državljanka Crne Gore (17) i žena (53) rodom iz Splita koja je živela u Zagrebu, dok je 33 ljudi povređeno.

- Protiv vozača će biti podneta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku - potvrdila je zagrebačka policija.

1/6 Vidi galeriju Prevrnut autobus u Hrvatskoj Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Nesreća se dogodila juče, 8. novembra, oko 7.25 sati, na 61. kilometru auto-puta A3, između čvora Ivanić-Grad i naplatne postaje Zagreb-istok.

- Prema rezultatima uviđaja, vozač autobusa srpskih registracijskih oznaka nije vozilo držao unutar obeležene saobraćajne trake, nego je skrenuo udesno, prešao preko trake za zaustavljanje vozila i sleteo s puta - objavila je policija.

Autobus je potom udario u metalnu zaštitnu ogradu, nastavio da se nekontrolisano kreće i prevrnuo se.

Šest putnika zadobilo je teške povrede, među njima četvero državljana Srbije i jedna hrvatska državljanka.

Još 27 putnika lakše je povređeno. Reč je o 18 državljana Srbije, troje hrvatskih državljana, te po jednom državljaninu Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

Svim povređenim putnicima lekarska pomoć pružena je u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.

Uviđaj je obavio zamenik Županijskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici u saradnji sa zagrebačkom policijom. Zbog nesreće se saobraćaj tim delom auto-puta od 7.25 do 14.35 sati odvijao usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Tela poginulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Autobus je krenuo iz Beograda s dvojicom vozača. Na granici s Hrvatskom zadržao se oko sat i po, nakon čega je stao na odmorištu uz Ininu benzinsku poumpu. Putnici su tu imali dvadesetak minuta pauze.

Zbog zadržavanja na granici već je bilo jasno da autobus neće stići u Zagreb u predviđeno vreme, odnosno u 6 sati ujutro.

Malo pre nesreće prvi vozač, koji je upravljao autobusom od Beograda, prepustio je upravljač kolegi.

Autobus se prevrnuo na A3 prema Zagrebu, na mesto nesreće stigao helikopter Foto: screenshot FB/Granični prijelaz Maljevac