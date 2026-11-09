UHAPŠEN VOZAČ AUTOBUSA SMRTI: Državljanin Srbije (55) izgubio kontrolu na auto-putu, nekontrolisao se kretao, probio bankinu i prevrnuo se - 2 putnice poginule
- Policija je uhapsila vozača autobusa iz Srbije (55) nakon prevrtanja na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, a protiv njega sledi krivična prijava zbog izazivanja nesreće.
- U nesreći su poginule dve putnice, dok je 33 ljudi povređeno, među njima šest teže i 27 lakše.
- Prema uviđaju, autobus je skrenuo van trake, udario u ogradu i prevrnuo se; neki putnici tvrde da je vozač zaspao, ali to nije potvrđeno.
Policija je uhapsila državljanina Srbije (55) koji je juče upravljao autobusom "Niš ekspres" koji se prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada. U nesreći su poginule državljanka Crne Gore (17) i žena (53) rodom iz Splita koja je živela u Zagrebu, dok je 33 ljudi povređeno.
- Protiv vozača će biti podneta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku - potvrdila je zagrebačka policija.
Nesreća se dogodila juče, 8. novembra, oko 7.25 sati, na 61. kilometru auto-puta A3, između čvora Ivanić-Grad i naplatne postaje Zagreb-istok.
- Prema rezultatima uviđaja, vozač autobusa srpskih registracijskih oznaka nije vozilo držao unutar obeležene saobraćajne trake, nego je skrenuo udesno, prešao preko trake za zaustavljanje vozila i sleteo s puta - objavila je policija.
Autobus je potom udario u metalnu zaštitnu ogradu, nastavio da se nekontrolisano kreće i prevrnuo se.
Šest putnika zadobilo je teške povrede, među njima četvero državljana Srbije i jedna hrvatska državljanka.
Još 27 putnika lakše je povređeno. Reč je o 18 državljana Srbije, troje hrvatskih državljana, te po jednom državljaninu Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.
Svim povređenim putnicima lekarska pomoć pružena je u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.
Uviđaj je obavio zamenik Županijskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici u saradnji sa zagrebačkom policijom. Zbog nesreće se saobraćaj tim delom auto-puta od 7.25 do 14.35 sati odvijao usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Tela poginulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Autobus je krenuo iz Beograda s dvojicom vozača. Na granici s Hrvatskom zadržao se oko sat i po, nakon čega je stao na odmorištu uz Ininu benzinsku poumpu. Putnici su tu imali dvadesetak minuta pauze.
Zbog zadržavanja na granici već je bilo jasno da autobus neće stići u Zagreb u predviđeno vreme, odnosno u 6 sati ujutro.
Malo pre nesreće prvi vozač, koji je upravljao autobusom od Beograda, prepustio je upravljač kolegi.
Neki putnici koji su preživeli nesreću reklli su da je vozač zaspao za upravljačem, ubrzo nakon što se zamenio s kolegom. Međutim, to još nije zvanično potvrđeno. Nadležno državno tužilaštvo naložilo je obdukcije poginulih i potrebna veštačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
(Index.hr)