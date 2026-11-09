Hronika
UŽAS NA ZLATIBORU! Pronađeno telo Ruskinje na platou ispred zgrade
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Prema prvim nezvaničnim informacijama, reč je o devojci iz Rusije, koja je bila u iznajmljenom apartmanu te zgrade.
U toku je uviđaj događaja, koji će razjasniti okolnosti pod kojima je telo devojke završilo na platou ispred zgrade, da li je samovoljno skočila ili je neko gurnuo ili bacio.
- Istraga je u toku i očekuje se više detalja nakon uviđaja i saopštenja nadležnih organa - kaže izvor Kurira.
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