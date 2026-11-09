Slušaj vest

Danas je nađeno telo devojke ispred jedne zgrade na Zlatiboru.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, reč je o devojci iz Rusije, koja je bila u iznajmljenom apartmanu te zgrade.

U toku je uviđaj događaja, koji će razjasniti okolnosti pod kojima je telo devojke završilo na platou ispred zgrade, da li je samovoljno skočila ili je neko gurnuo ili bacio.