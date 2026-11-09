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U širem centru Zlatibora danas je došlo do tragedije, kada je na pločniku ispred zgrade pronađeno telo mlađe žene, za koju se, za sada, pretpostavlja da je u pitanju ruska državljanka.

- Uviđaj je u toku, pretpostavlja se da je u pitanju devojka stara oko dvadesetak godina i da je ruska državljanka. Još uvek nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do njenog stradanja. Da li je sama skočila ili pala sa terase, ili da li je eventulano u pitanju ubistvo. Više informacija biće poznato nakon uviđaja - potvrđeno je za RINU u nadležnom tužilaštvu u Užicu.

Policija je blokirala područje, a na lice mesta hitno su upućene brojne policijske patrole, forenzičari koji će utvrditi oklonosti pod kojima je došlo do obe tragedije.

Devojka je boravila u iznajmljenom apartmanu u zgradi u širem centru Zlatibora.

(RINA)

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