U širem centru Zlatibora danas je došlo do tragedije, kada je na pločniku ispred zgrade pronađeno telo mlađe žene, za koju se, za sada, pretpostavlja da je u pitanju ruska državljanka.

- Uviđaj je u toku, pretpostavlja se da je u pitanju devojka stara oko dvadesetak godina i da je ruska državljanka. Još uvek nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do njenog stradanja. Da li je sama skočila ili pala sa terase, ili da li je eventulano u pitanju ubistvo. Više informacija biće poznato nakon uviđaja - potvrđeno je za RINU u nadležnom tužilaštvu u Užicu.