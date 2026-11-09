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Slučaj nestanka i ubistva Danke Ilić obeležili su život porodice Dragijević, koja je prošla kroz niz tragedija, hapšenja i sudskih postupaka. Protiv Radoslava Dragijevića postupak protiv je obustavljen, a suđenje se nastavlja protiv njegovog sina Dejana i Srđana Jankovića. Istovremeno, osmorica policijskih službenika uhapšena su zbog sumnje da su pretukla Dalibora Dragijevića, koji je potom preminuo u policijskoj stanici u Boru.

Detaljnije o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji govorili su Slađana Nedeljković, voditelj i urednik emisije "Crna Hronika" i advokat, Stefan Ćorda.

- Činjenica je da se sa promenom koja se desila na poslednjim izborima neke stvari poklapaju, a to je da je UKP, odnosno Sektor unutrašnje kontrole, počeo da radi svoj posao, ako tako možemo da kažemo, u više predmeta, a ne samo u ovom. Tome svi svedočimo u javnosti. Tačno je to što ste rekli. Tužilaštvo je upućivalo više molbi, dopisa i urgencija. I ja sam pisao, kao i punomoćnici koji su bili pre mene, da se započne makar utvrđivanje odgovornosti i istraživanje činjenica koje su dovele do nesporne nasilne smrti Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici - rekao je Ćorda.

advokat, Stefan Ćorda Foto: Kurir Televizija

"Veštačenje je pokazalo da je smrt nastupila nasilno"

Advokat je ukazao na nelogičnosti u okolnostima Daliborove smrti u policijskoj stanici, ističući da je tek nakon veštačenja koje je potvrdilo nasilnu smrt policija počela da odgovara na otvorena pitanja i utvrđuje odgovornost.

- Nije to neka matematika: ako čovek uđe živ, a neko ga preuzme u devet uveče, da bi se u tri sata posle ponoći pozvala Hitna pomoć, jasno se postavlja pitanje šta se dogodilo sa licem koje je bilo zadržano radi ispitivanja i koje je na kraju tragično preminulo. Za to nisu bile potrebne nikakve urgencije niti dodatno angažovanje. Policija je sama unutar svojih redova morala da istraži šta se dogodilo. Svi ste dobro upoznati sa onim što se dešavalo u međuvremenu. Imali smo navode da je licu pozlilo i različita, zaista neozbiljna obrazloženja o tome šta se dogodilo. A onda smo, posle proteklih meseci, odnosno godina, dobili jedno hrabro veštačenje koje je pokazalo da je smrt nastupila nasilno. Time su se otvorila nova pitanja na koja je policija morala sama da odgovori ukoliko želi da stekne i zadrži poverenje građana. Sada smo svedoci da se to radi i ja, naravno, pozdravljam svako zakonito hapšenje - kaže on.

Nedeljković je za Kurir TV pročitala zaključak obdukcionog nalaza prema kojem je Dalibor Dragijević preminuo usled poremećaja disanja i cirkulacije izazvanog višestrukim povredama mekog tkiva i prelomima kostiju.

- Želela bih ovom prilikom da gledaocima prenesem zaključak obdukcionog nalaza, s obzirom na to da nemamo dovoljno vremena da prođemo kroz ceo dokument. Ono što je Radoslav, otac sada pokojnog Dalibora, ispričao samo je deo onoga što se dogodilo. Ono što je veoma važno jeste sam zaključak, koji bih pročitala: "Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskopskog i hemijsko-toksikološkog pregleda, smrt je nasilna i nastupila je usled poremećaja disanja i cirkulacije zbog višestrukih nagnječenja mekog tkiva i preloma kostiju. Nagnječenje mekog tkiva, prelomi kostiju, kao i druge opisane spoljašnje i unutrašnje povrede, nanesene su višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa" - ispričala je.

Slađana Nedeljković, voditelj i urednik emisije "Crna Hronika" Foto: Kurir Televizija

- U prevodu, u zaključku piše da je Dalibor Dragijević preminuo usled povreda nanetih tupim predmetom, zbog kojih je imao nekoliko hematoma, a čak mu je i jedan deo tela bio odvojen. Moram da vam kažem jednu veoma važnu stvar. Mnogi gledaoci pitali su se zašto se tek sada govori o ovome. Više javno tužilaštvo u Nišu više puta je slalo dopise Službi unutrašnje kontrole, tražeći da se uhapse odgovorni za koje se sumnja da su Daliboru Dragijeviću naneli teške telesne povrede, od kojih je preminuo 7. aprila 2024. godine u policijskoj upravi, odnosno pritvorskoj jedinici u Boru. Nadam se da će sada ovaj postupak biti pod lupom javnosti, posebno jer već pet godina pratim crnu hroniku.

Kako je voditeljka rekla, Radoslav Dragijević, uprkos svemu kroz šta je prošao, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu. U jednom razgovoru sa Slađanom Nedeljković izneo je sumnju da je njegovoj porodici sve namešteno, a sada se, nakon hapšenja policajaca osumnjičenih za zlostavljanje njegovog sina Dalibora, ponovo otvara pitanje da li će se rasvetliti sve okolnosti ovog slučaja, ali i šta se zaista dogodilo sa malom Dankom Ilić. Detaljnije o ovome nastavila je Nedeljković:

- Kazaću vam jednu stvar. Mnogo puta sam gostovala na različitim televizijama, počev od naše, i govorila o temi Danke Ilić, Dalibora Dragijevića i svemu što je usledilo. Nije prvi put da se o ovome govori. Više puta je bilo postavljano pitanje kako je i na koji način Dalibor Dragijević preminuo u policijskoj stanici, ali do konkretnih rešenja u tom postupku nismo došli. Sada je trenutak da otvorimo Pandorinu kutiju i suočimo se sa onim što se, uslovno rečeno, naziva "prljavim značkama". Ukoliko je istina ono što se policijskim službenicima stavlja na teret, moram da se ogradim, reč je o veoma ozbiljnim optužbama. Želela bih da napomenem još jednu važnu stvar. Kolege i ja pratili smo žandarmeriju i policiju tokom istrage i potrage, najpre za Dankom Ilić, a kasnije i za njenim telom. Moram da kažem da je, nakon što su mu stavljene lisice na ruke, Dalibor Dragijević odveden do jednog bazena u selu Zlot, gde su ga policijski službenici tukli i primenjivali silu nad njim, tražeći da prizna gde je sakrio telo devojčice - za Kurir televiziju, ispričala je Nedeljković.

04:09 OTVORENA PANDORINA KUTIJA U SLUČAJU DANKE ILIĆ! Slađana Nedeljković za Kurir TV iznela jezive tvrdnje o preminulom Daliboru Dragijeviću: "Neko mora da odgovara" Izvor: Kurir televizija

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