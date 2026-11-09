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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. M. (19) iz okoline Žitišta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je 7. novembra ove godine, oko 1.30 časova, u Međi, upravljajući „opelom“ pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole, izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u drvo, a potom napustio lice mesta.

U automobilu je bio i dvadesettrogodišnji putnik koji je izgubio život, dok su mu u zrenjaninskoj bolnici konstatovane teške telesne povrede. D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

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