PIJANI TINEJDŽER SEO ZA VOLAN BEZ DOZVOLE, IZAZVAO UDES, PA OSTAVIO DRUGA DA UMRE: Pobegao posle nesreće kod Žitišta, dva dana kasnije uhapšen
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. M. (19) iz okoline Žitišta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
On se sumnjiči da je 7. novembra ove godine, oko 1.30 časova, u Međi, upravljajući „opelom“ pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole, izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u drvo, a potom napustio lice mesta.
U automobilu je bio i dvadesettrogodišnji putnik koji je izgubio život, dok su mu u zrenjaninskoj bolnici konstatovane teške telesne povrede. D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Zrenjaninu.