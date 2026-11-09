Slušaj vest

Prva je u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu danas ušla Bojana Belivuk, i to pošto je izašla iz dela zgade u kom se nalazi pritvor u kom boravi njen muž.

Sa osmehom na licu, obučena u sivi kaput, ona je poslala poljubac i srce, a na pitanje otkud takva promena u raspoloženju, jer obično nije bila dobro raspložena pred ulazak u sudnicu, kratko je odgovorila: "Srbija je slobodna".

1/5 Vidi galeriju Bojana Belivuk raspoložena Foto: Nemanja Nikolić

- Desetak minuta posle Bojane Belivuk, na visokim štiklama, u uskim pantalonama i kratkoj bluzi koja nije pokrivala stomak, u sud je ušla i Tanja Miljković - opisuje sagovornik Kurira, koji je ispratio dolazak "prvih dama zloglasnog klana".

Inače, bračnim parovima Belivuk i Miljković, Belivukovoj tašti, kao i Filipu Ivanovskom i njegovoj supruzi, u Specijalnom sudu danas se nastavlja suđenje zbog sumnje da su novac za koji su znali da potiče od kriminala ubacivali u legalne tokove kupovinom nekretnina, placeva, automobila, skupocenog nameštaja.

1/5 Vidi galeriju Tanja Miljković golog stomaka došla u sud Foto: Nemanja Nikolić

Svi optuženi su negirali krivicu, a danas bi, kako je sudija najavila, trebalo da budu iznete završne reči pred presudu.