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Prva je u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu danas ušla Bojana Belivuk, i to pošto je izašla iz dela zgade u kom se nalazi pritvor u kom boravi njen muž.

Sa osmehom na licu, obučena u sivi kaput, ona je poslala poljubac i srce, a na pitanje otkud takva promena u raspoloženju, jer obično nije bila dobro raspložena pred ulazak u sudnicu, kratko je odgovorila: "Srbija je slobodna".

Bojana Belivuk raspoložena Foto: Nemanja Nikolić

- Desetak minuta posle Bojane Belivuk, na visokim štiklama, u uskim pantalonama i kratkoj bluzi koja nije pokrivala stomak, u sud je ušla i Tanja Miljković - opisuje sagovornik Kurira, koji je ispratio dolazak "prvih dama zloglasnog klana".

Inače, bračnim parovima Belivuk i Miljković, Belivukovoj tašti, kao i Filipu Ivanovskom i njegovoj supruzi, u Specijalnom sudu danas se nastavlja suđenje zbog sumnje da su novac za koji su znali da potiče od kriminala ubacivali u legalne tokove kupovinom nekretnina, placeva, automobila, skupocenog nameštaja.

Tanja Miljković golog stomaka došla u sud Foto: Nemanja Nikolić

Svi optuženi su negirali krivicu, a danas bi, kako je sudija najavila, trebalo da budu iznete završne reči pred presudu.

Bojana Belivuk i Tanja Miljković, supruge optuženih vođa kriminalnog kana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, stigle su u Specijalni sud u Beogradu, pred kojim im se nastavlja suđenje za pranje para odvojeno, u razmaku od nekoliko minuta.

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