ŠOK FOTKE BOJANE BELIVUK I TANJE MILJKOVIĆ: Pogledajte kako su došle u sud! (FOTO)
Prva je u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu danas ušla Bojana Belivuk, i to pošto je izašla iz dela zgade u kom se nalazi pritvor u kom boravi njen muž.
Sa osmehom na licu, obučena u sivi kaput, ona je poslala poljubac i srce, a na pitanje otkud takva promena u raspoloženju, jer obično nije bila dobro raspložena pred ulazak u sudnicu, kratko je odgovorila: "Srbija je slobodna".
- Desetak minuta posle Bojane Belivuk, na visokim štiklama, u uskim pantalonama i kratkoj bluzi koja nije pokrivala stomak, u sud je ušla i Tanja Miljković - opisuje sagovornik Kurira, koji je ispratio dolazak "prvih dama zloglasnog klana".
Inače, bračnim parovima Belivuk i Miljković, Belivukovoj tašti, kao i Filipu Ivanovskom i njegovoj supruzi, u Specijalnom sudu danas se nastavlja suđenje zbog sumnje da su novac za koji su znali da potiče od kriminala ubacivali u legalne tokove kupovinom nekretnina, placeva, automobila, skupocenog nameštaja.
Svi optuženi su negirali krivicu, a danas bi, kako je sudija najavila, trebalo da budu iznete završne reči pred presudu.
Bojana Belivuk i Tanja Miljković, supruge optuženih vođa kriminalnog kana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, stigle su u Specijalni sud u Beogradu, pred kojim im se nastavlja suđenje za pranje para odvojeno, u razmaku od nekoliko minuta.