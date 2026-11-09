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Policija i Više javno tužilaštvo u Užicu nastavljaju rad na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je danas pre podne nastradala državljanka Rusije, čije je telo pronađeno na platou ispred jedne stambene zgrade na Zlatiboru.

Kako smo već objavila, telo ruske državljanke stare oko 20 godina nađeno je na platou ispred zgrade u kojoj je ona prethodno boravila u iznajmljenom apartmanu.

Istražitelji utvrđuju identitet osoba koje su boravile u apartmanu na Zlatiboru iz kojeg je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, devojka pala. Prema informacijama izvora bliskog istrazi, u apartmanu je bilo više osoba.

- Sve ukazuje na to da je u apartmanu bilo više osoba koje su slavile, verovatno, nečiji rođendan. Takođe, u apartmanu su nađeni tragovi krvi. Policija radi na utvrđivanju indetiteta osoba koje su bile u tom apartmanu - saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Pored toga, pretpostavlja se da su te osobe dolazile iz drugih zgrada sa apartmanskim smeštajem, kao i obližnjeg hotela.

U toku su provere i prikupljanje informacija iz tih objekata kako bi se utvrdilo ko je sve bio prisutan, a pregledaju se i snimci sa sigurnosnih kamera.