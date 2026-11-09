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Miloš Nilović Runjo, koji je prema optužnici 11. maja 2020. godine bio meta napada pripadnika takozvanog vračarskog klana, potvrdio je danas u Specijalnom sudu u Beogradu da je kobnog dana sa prijateljima sedeo u bašti kafića u centru Beograda, kada je uleteo muškarac. Prema nezvaničnim informacijama, Nilović koji je danas saslušan kao svedok, izjavio je da nije video lik muškarca, niti da li on u ruci nosi oružje.

Miloš Nilović Runjo Džoni Sa Vračara Foto: Društvene Mreže

Nilović, koji je navodno blizak škaljarskom klanu i više puta je bio meta napada, danas je u sudnici izjavio i da nije primao pretnje, niti bilo šta prijavljivao policiji.

- Naveo je da je kobnog dana sedeo sa kumom i prijateljima i da je čuo da su gosti povikali "da je naoružan". Ispirčao je da je potrčao za ljudima, i iz lokala izašao na zadnji izlaz - otkriva izvor Kurira šta je danas pred sudom izjavio Nilović.

Inače, u sudnici su ranije prikazane i poruke koje su organizator kriminalne grupe Nikola Vušović i ostali okrivljeni razmenjivali pre pokušaja ubistva Nilovića.

- Biće Kolumbija - piše u jednoj od poruka.

- To volim da čujem, ozbiljne priče i sklanjaš ološ sa ulice - piše u drugoj.

Za ubistvo Nilovića, prema optužnici, pripadnici klana angažovali su Miloša Miljanovića iz Herceg Novog. Međutim, Nilović je danas u sudnici rekao da ne može da kaže da li je on sa oružjem uleteo u baštu jer nije video lice muškarca.

Miloš Miljanović Foto: Screenshot, MUP Srbije

Navodno, u jednoj od poruka Miljanović pre upada u lokal pita: "Da rokam samo osobu X, samo tog majmuna ili sve koji budu sa njim?".

- Rokaj po svima kume, da im pošaljemo jasnu poruku. Sve pozeri i piz....ne. On nam je bitan, ostalo su degeni sve - odgovara mu navodno Vušović.