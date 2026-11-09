"BIĆE KOLUMBIJA, ROKAJ PO SVIMA KUME" Runjo svedočio na suđenju vračarskom klanu, hteli da ga ubiju!
Miloš Nilović Runjo, koji je prema optužnici 11. maja 2020. godine bio meta napada pripadnika takozvanog vračarskog klana, potvrdio je danas u Specijalnom sudu u Beogradu da je kobnog dana sa prijateljima sedeo u bašti kafića u centru Beograda, kada je uleteo muškarac. Prema nezvaničnim informacijama, Nilović koji je danas saslušan kao svedok, izjavio je da nije video lik muškarca, niti da li on u ruci nosi oružje.
Nilović, koji je navodno blizak škaljarskom klanu i više puta je bio meta napada, danas je u sudnici izjavio i da nije primao pretnje, niti bilo šta prijavljivao policiji.
- Naveo je da je kobnog dana sedeo sa kumom i prijateljima i da je čuo da su gosti povikali "da je naoružan". Ispirčao je da je potrčao za ljudima, i iz lokala izašao na zadnji izlaz - otkriva izvor Kurira šta je danas pred sudom izjavio Nilović.
Inače, u sudnici su ranije prikazane i poruke koje su organizator kriminalne grupe Nikola Vušović i ostali okrivljeni razmenjivali pre pokušaja ubistva Nilovića.
- Biće Kolumbija - piše u jednoj od poruka.
- To volim da čujem, ozbiljne priče i sklanjaš ološ sa ulice - piše u drugoj.
Za ubistvo Nilovića, prema optužnici, pripadnici klana angažovali su Miloša Miljanovića iz Herceg Novog. Međutim, Nilović je danas u sudnici rekao da ne može da kaže da li je on sa oružjem uleteo u baštu jer nije video lice muškarca.
Navodno, u jednoj od poruka Miljanović pre upada u lokal pita: "Da rokam samo osobu X, samo tog majmuna ili sve koji budu sa njim?".
- Rokaj po svima kume, da im pošaljemo jasnu poruku. Sve pozeri i piz....ne. On nam je bitan, ostalo su degeni sve - odgovara mu navodno Vušović.
Kobnog dana, MIljanović međutim, nije ispalio nijedan metak a Nilović i njegovi prijatelji uspeli su da pobegnu.