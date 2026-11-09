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- Telo mlade Ruskinje je odneseno, a policija se i dalje nalazi ispred zgrade na Zlatiboru gde je njeno telo pronađeno, ispituju se sve okolnosti i ne isključuje se nijedna mogućnost, za sada je misterija šta se uopšte dogodilo u stanu - kaže izvor.

Foto: RINA

Telo devojke pronađeno je na platou ispred zgrade u kojoj je prethodno boravila u iznajmljenom apartmanu. Prema dosadašnjim informacijama, ona je pala iz apartmana, ali okolnosti pod kojima je došlo do pada još uvek nisu razjašnjene.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde ko je sve boravio u apartmanu u kojem se devojka nalazila neposredno pre tragedije. Prema informacijama izvora bliskog istrazi, u prostoru je bilo više osoba, a sumnja se da je u pitanju bilo okupljanje povodom proslave rođendana.

- Sve ukazuje na to da je u apartmanu bilo više osoba koje su slavile, verovatno, nečiji rođendan. Takođe, u apartmanu su pronađeni tragovi krvi. Policija radi na utvrđivanju identiteta osoba koje su bile u tom apartmanu - navodi izvor blizak istrazi.

Provere se, kako se saznaje, ne odnose samo na zgradu u kojoj je pronađeno telo. Istražitelji prikupljaju informacije i iz drugih objekata sa apartmanskim smeštajem, kao i iz obližnjeg hotela, jer postoji pretpostavka da su osobe koje su prisustvovale okupljanju dolazile i iz tih objekata.

U okviru istrage pregledaju se i snimci sa sigurnosnih kamera, a policija pokušava da rekonstruiše kretanje osoba koje su se nalazile u blizini apartmana, kao i događaje koji su prethodili tragediji.

Identitet nastradale devojke za sada nije zvanično saopšten.