Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž. Đ. (1991) iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- On se sumnjiči da je, sinoć u Aleksincu, upravljajući "folksvagenom" jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru, automobilom namerno udario dvadesetdvogodišnjeg mladića, a potom izašao iz vozila i više puta ga šutnuo, nakon čega se udaljio - piše u saopštenju PU Niš.

Povređeni mladić je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaPOSLE TUČE NA PARKINGU, NAMERNO POKOSIO SUGRAĐANINA: Mladić saslušan nakon obračuna, VJT u Novom Pazaru traži pritvor za njega
iknd.jpg
HronikaKRVAVI PIR U PRODAVNICI KOD SUBOTICE! Mladić (23) urlao na vlasnika radnje, pa ga tri puta izbo nožem i dao se u beg: Policija ga munjevito uhapsila!
policija
HronikaUHAPŠEN NAPADAČ SA SAVSKOG VENCA: Kirginstancu zario nož u vrat nakon druženja!
Ilustracija
HronikaUHAPŠENI ZA POKUŠAJ UBISTVA U BEOGRADU BRANE SE ĆUTANJEM: Posvađali se oko mesta za spavanje pa potegli motke, trojica teško povređena
Karaburma ubistvo G. R. (81).jpeg