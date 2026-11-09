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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Ž. Đ. (1991) iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- On se sumnjiči da je, sinoć u Aleksincu, upravljajući "folksvagenom" jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru, automobilom namerno udario dvadesetdvogodišnjeg mladića, a potom izašao iz vozila i više puta ga šutnuo, nakon čega se udaljio - piše u saopštenju PU Niš.

Povređeni mladić je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.