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Kako nezvanično saznaje Kurir, povodom navoda objavljenih na društvenim mrežama i u pojedinim medijima o "odvođenju Bake Praseta od strane maskiranih lica", Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da hitno istraži ove navode.

Policiji je naloženo da izvrši terenske provere i preduzme druge radnje i mere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provere okolnosti ovog slučaja.

Podsetimo, na zvaničnom Instagram profilu influensera i jutjubera Baka Praseta objavljena je informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.

Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta prenosimo u celosti:

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Bogdan - Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor.