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Dejan Lazarević, branilac Veljka Belivuk i Marka MIljkovića izjavio je danas u Specijalnom sudu, u završnoj reči pred presudu vođama kriminalne grupe i njihovim suprugama Bojani i Tanji, da nema ni jednog dokaza da su oni izvršili krivično delo pranje para. Naveo je da su nekretnine koje im tužilaštvo stavlja na teret da su kupili novcem zarađenim od kriminala "imovina koja je stečena časno i pošteno".

Lazarević je od suda zatražio da bračnim parovima Belivuk i Miljković, kao i Beliuvkovoj tašti Snežani Đorđević izrekne oslobađajuće presude, navodeći da "nisu oprali ni jedan jedini evro".

- Nema ni slova od dokaza da su izvršili bilo koje krivično delo. Tužilaštvo Belivuku i Miljkoviću stavlja na teret da su vršili krivična dela kao navijači FK Partizan, samo nije objasnilo kako se to vrši krivično delo kao navijač - rekao je advokat Dejan Lazarević, navodeći da je "Veljko Belivuk danonoćno naporno radio da je bi izdržavao suprugu i troje dece", a da je bračni par Miljković stan u kompleksu u Ulici Živka Davidovića većim delom platili novcem koji su dobili za svadbu.

- Mnogo napora i vremena smo uložili da ispitamo svedoke vezano za kuću u Kozarčevoj, i nesporno smo utvrdili da je Snežana Đorđević, Belivukova tašta svu svoju ušteđevinu uložila u izgradnju nekretnine, radi poklona svojim naslednicima. Zamislite da je starija žena po ceo dan sedela na gradilištu a naslednici sedeli kod kuće i čekali da bude kuća završen. Veljko Belivuk, a naročito Bojana nisu takvi. Da je reč o nečemu nelegalnom, Veljko Belivuk bi tu nekretninu preneo na neko treće lice, a ne na suprugu ili taštu - rekao je danas u sudnici advokat Veljka Belivuka.

1/5 Vidi galeriju Tanja Miljković golog stomaka došla u sud Foto: Nemanja Nikolić

"Kasica prasica, za rubriku verovali ili ne"

Analizirajući dokaze, ali i spisak imovine za koju tužilaštvo navodi da je stečena nelegalnim novcem, Lazarević je pomenuo i parking mesto, koje je plaćala Bojana Belivuk, tvrdeći da je ta tačka optužnice "za rubriku verovali ili ne".

- Pa tu je i kasica prasica, sa apoenima od 100, 200., 1000 dinara koju su imala njihova deca. I to vam je za rubriku verovali ili ne, valjda je neko nelegalno zarađivao novac pa ubacivao deci u kasicu prasicu - rekao je branilac okrivljenih za pranje novca.

Advokat Lazarević, osvrnuo se i na nekretnine koje je kupio pokojni deda Marka Miljkovića, Miladin, navodeći da ne postoji dokaz da je starac kupovao imovinu od nelegalnog novca.

- Kada je u pitanju roleks, koji je na poklon Miljković dobio od Aleksandra Papića. On je saslušan ovde, ali nije priznao ništa osim svog imena i prezimena, ali i to je razumljivo s obzirom na to u kakvom se položaju nalazi i za koliko prevara mu se sudi - rekao je advokat u završnoj reči pred presudu, tvrdeći da su pred sudom saslušani brojni svedoci, ali da nijedan od njih nije potvrdio niti naveo da su bračni parovi ubacivali nelegalni novac u legalne tokove.

- Tužilaštvo je pozvalo i takozvane svedoke saradnike Srđana Lalića, Bojana Hrvatina i Nikolu Spasojevića. Međutim, desio se fijasko optužnice, čak i kada je u pitanju zlonamerna tvrdnja da je Radoje Zvicer imao veze sa kupovinom stanova, jer su drugi svedoci to opovrgli - rekao je advokat.

Dejan Lazarević podsetio je i da je tokom postupka kao svedok saslušan pokojni Vladimir Vuletić, kao i da je on pred sudom potvrdio da je FK Partizan isplaćivao novac navijačima i to oko 100.000 evra godišnje, i da je Belivuk bio među istaknutim navijačima.

Bojana Belivuk Tanja Miljković Foto: Nemanja Nikolić

Inače, tužilac za organizovani kriminal na prethodnom suđenju zatražio je kazne po zakonu za sve okrivljene navodeći da svi izvedeni dokazi ukazuju da je imovina koju poseduju okrivljeni kupljena prljavim novcem, kao i da je ceo sudski postupak "jednosmerna ulica koja vodi ka osuđujućom presudom".

- Ako se budemo vodili rečenicom da je postupak jednosmerna ulica, dolazimo u slepu ulicu. Tužilac tvrdi da je Tanja MIljković za stan u Živka Davidovića isplatila 100.000 evra i da su uplate prestale posle hapšenja Marka Miljkovića, što je po njima dokaz da je reč o pranju para, a zapravo je potpuno suprotno. Objašnjeno je da je novac uplaćen od poklona koje su dobili za svadbu, odbrana nikada nije tvrdila da je novac koji je stečen zarađen od prihoda od plate - naveo je advokat NIkola Jerković, branilac Tanje MIljković, tvrdeći da su i sami svedoci potvrdili da su davali za svadbu velike iznose novca, a da je deo ukupnog iznosa od 200.000 evra, kako je ona izjavila u svojoj odbrani, uložen u kupovinu stana.

Advokat Miljana Perendija, koja brani okrivljenog Filipa Ivanovskog, izjavila je danas da jedini ishod bude oslobađajuća presuda, tvrdeći da je kupivnu stana koji se vodi na njegovu suprugu, Mariju Ivanovski, kupljen poptuno legalno.

Belivuku, Miljkoviću i Ivanovskom, podsetimo, sudi se i u drugom postupku u kom se kriminalna grupa tereti za sedam ubistava, kao i trgovinu drogom i oružjem.