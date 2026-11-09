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Marko Gašić, predsednik Opštine Inđija koji je juče uhapšen zajedno sa još pet osoba zbog zloupotrebe službenog položaja, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, nakon čega je tužilac predložio da mu se odredi pritvor.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, saslušan je i uhapšeni Uroš Trifunović, direktor javnog preduzeća "Inđija put".

1/5 Vidi galeriju Marko Gašić Foto: Beta/Dimitrije Goll, screenshot yt/pazovaindjijavesti

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na sedam lica, u okviru koje je saslušano troje osumnjičenih, M.G., U.T. i T.J., na okolnost izvršenja krivičnog dela. Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu predložilo da prema osumnjičenima M.G. i U.T. odredi pritvor zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i opasnosti da će ponoviti krivično delo, dok je prema osumnjičenoj T.J. predložilo određivanje mere zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima - saopšteno je danas iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Uroš Trifunović Foto: screenshot YT/RTVojvodine

U saopštenju se dodaje da će preostala trojica osumnjičenih, Đ.V., Đ.D. i D.M., biti saslušani u roku od 48 časova od zadržavanja.

- Jedan osumnjičeni se nalazi u bekstvu i za njim se intenzivno traga - podsetili su iz VJT u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, kako su dodali, u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u okviru kojeg će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su šest osoba, dok se za još jednom osobom traga, zbog sumnje da su oštetili JP "Inđija put" za 26.961.059,30 dinara.

Kako je Kurir pisao, uhapšen je Marko Gašić, aktuelni predsednik Opštine Inđija, a nekadašnji direktor JP "Inđija put". Sa njim je uhapšen i sadašnji direktor "Inđija puta", Uroš Trifunović.

00:36 Hapšenje predsednika opštine Inđija Izvor: MUP

- Uhapšeni su M. G. (40), bivši direktor JP "Inđija put" i U. T. (35), aktuelni direktor ovog preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i Đ. V. (42), Đ. D. (42) i D. M. (41), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju, dok se T. J. (39) sumnjiči da je izvršila krivično delo pranje novca - saopšteno je juče iz MUP.