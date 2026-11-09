U POŽARU U KRAGUJEVCU POVREĐEN MUŠKARAC: Zapalila se kuća, vatrogasci-spasioci brzo reagovali (foto)
- U požaru na porodičnoj kući u kragujevačkom naselju Resnik povređena je jedna muška osoba i prevezena u UKC Kragujevac.
- Vatrogasci-spasioci su brzo reagovali, lokalizovali vatru za nekoliko minuta i sprečili njeno dalje širenje.
- Požar je zahvatio krovnu konstrukciju kuće od oko 70 kvadrata, a u intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca sa tri vozila.
Jedna osoba je povređena u požaru koji je danas u ranim popodnevnim časovima izbio na kući u kragujevačkom naselju Resnik.
Brzom intervencijom vatrogasaca-spasilaca vatra je lokalizovana u sprečeno je njeno širenje.
Kako je saopšteno iz UVS, danas u 13.50 časova, Operativni centar Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu primio je dojavu o požaru na porodičnoj kući u naselju Resnik u Kragujevcu.
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac odmah su upućeni na mesto događaja. Na intervenciju su izašli u 13.51 časova, a na lice mesta stigli u 14.00 časova, kada je utvrđeno da je požar zahvatio krovnu konstrukciju kuće površine oko 70 kvadratnih metara.
Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca požar je lokalizovan već u 14.02 časa, čime je sprečeno njegovo dalje širenje i nastanak još većih posledica.
Kako je saopšteno, jedna muška osoba zadobila je povrede. To lice je, pre dolaska vatrogasno-spasilačke ekipe, izvučeno iz objekta i potom transportovano u Univerzitetski klinički centar Kragujevac radi ukazivanja medicinske pomoći.
U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca-spasilaca sa 3 vatrogasna vozila i pripadajućom opremom. Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović, istakao je da je brza reakcija vatrogasaca-spasilaca, ali i blagovremeno obaveštavanje nadležnih službi, od presudnog značaja za sprečavanje težih posledica požara.
- Svaka intervencija na požaru nosi određeni rizik, kako za ljude koji se nalaze u ugroženom objektu, tako i za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zato je važno da građani odmah po uočavanju požara obaveste vatrogasno-spasilačku službu i da ne pokušavaju samostalno da se suprotstave vatri ukoliko time ugrožavaju sopstvenu bezbednost. Naš prioritet je uvek zaštita ljudskih života, a zatim sprečavanje širenja požara i zaštita imovine - poručio je Kočović.
Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu upućuje apel svim sugrađanima da budu odgovorni i oprezni, da redovno kontrolišu električne instalacije, grejna tela i dimnjake, kao i da ne ostavljaju uključene električne uređaje i grejna tela bez nadzora.
U slučaju izbijanja požara, neophodno je odmah pozvati broj 193, obavestiti ukućane i susede, napustiti ugroženi objekat i ne izlagati se opasnosti pokušavajući da samostalno gasite požar. Posebno je važno da se građani ne vraćaju u objekat koji je zahvaćen požarom.
- Posebno apelujemo na humanost i međusobnu solidarnost. Ne zaboravimo naše starije sugrađane, osobe narušenog zdravlja i sve one koji žive sami. Obilazimo ih, proveravajmo da li su bezbedni, da li su im grejna tela i električni uređaji ispravni i da li im je potrebna pomoć. Ponekad jedan poziv, kratka poseta ili pravovremeno upozorenje mogu sprečiti tragediju i spasiti nečiji život. Bezbednost svih nas je zajednička odgovornost. Prevencija, oprez i solidarnost najbolja su zaštita od požara i njihovih posledica, poručuju iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu.
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