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Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo policiji da hitno istraži navode o privođenju Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, oglasio se i njegov njegov tim i preneo odgovor advokata.

Kako su napisali na zvaničnom Instagram nalogu Bake Praseta, on je priveden i biće zadržan 48 sati.

Saopštenje tima Bogdana Ilića pogledajte u prilogu ispod:

Foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, policiji je naloženo da izvrši terenske provere i preduzme druge radnje i mere u okviru svojih ovlašćenja u cilju provere okolnosti ovog slučaja.

Prethodno je na zvaničnom Instagram profilu influensera objavljena informacija da je priveden, nakon čega se ova vest proširila društvenim mrežama.

Ispod ove objave potpisan je njegov tim. I dalje nema zvanične potvrde da je informacija tačna, a oglašavanje sa zvaničnog profila Bake Praseta prenosimo u celosti:

Bogdan - Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor.