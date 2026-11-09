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Veljko Belivuk, koji je optužen da je sa suprugom i taštom prao novac zarađen od kriminala, kupovinom stanova, zidanjem kuće, kupovinom automobila, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je od obezbeđenja klubova, saradnje sa košarkašim i fudbalskim klubom Partizanom, svadbe i ostalih kako tvrdi, legalnih poslova od 2012. do 2020., zaradio više od 1,2 miliona evra.

- Moja supruga i ja radili smo i sve zaradili pošteno, po zakonu. Nikad se nisam bavio kriminalom, nisam prao novac - rekao je Belivuk, kom se inače u drugom postupku zajedno sa Markom Miljkovićem sudi kao organizatoru kriminalne grupe koja stoji iza sedam ubistava, trgovine drogom i oružjem.

Podsetimo, optužnicom za pranje para osim Veljka Belivuka, obuhvaćena je i njegova supruga Bojana, tašta kao i Marko Miljković, njegova supruga Tanja i Filip Ivanovski i njegova žena Marija.

- Tužilac je rekao u završnoj reči da smatra da je dokazao da smo se bavili kriminalom i tako zaradili nelegalni novac, kao i da su poslovi obezbeđenja bili paravan za vršenje drugih ozbiljnijih krivičnih dela, a ne postoji nijedan postupak niti presuda da sam se bavio krivičnim delima vezano za poslove obezbeđenja - rekao je danas u završnoj reči pred presudu Belivuk a onda počeo da nabraja iznose koje je, kako tvrdi, za poslove od beogradskih kafića, klubova i kafana dobijao za obezbeđenje.

1/5 Vidi galeriju Bojana Belivuk raspoložena Foto: Nemanja Nikolić

O poreklu novca

- Dok sam ja bio na slobodi, nije bilo paljenja lokala - rekao je u jednom trenutku tokom izlaganja.

Optuženi je potom citiao iskaz pokojnog Vladimira Vuletića, ali i drugih svedoka, koji su tvrdili da je dobijao novac od Partizana kako bi "sprečavao pevanje na tribinama" a potom je naveo da je od toga dobio oko 280.000 evra.

- Što se tiče KK Partizan, Aleksandar Papić nam je davao novac, ali on to ovde nije potvrdio ali on ništa iskreno nije rekao. Za sezone od 2018. do 2021. dobio sam 240.000 evra, sprovodio sam isto što i za fudbalski klub Partizan - naveo je Belivuk.

Deo novca, kako je rekao, dobio je od nasledstva od dede, kao i stan u Bulevaru Oslobođenja na Banjici.

- Za lokal na Trgu i posredovanje sam dobio 200.000 evra, zatim za povraćaj PDV-a za stan u Živka Davidovića 11.000 jer je to bio prvi ženin stan, za svadbu smo u kovertama dobili 29.000 evra - naveo je Belivuk tvrdeći da je, prema njegovoj računici, od 2012. zaradio 1.220.500 evra.

- Da li sam uvek bio prijavljen, nisam, Da li sam sve radio preko banke, na sreću nisam. Imali smo Agrobanku, evo sad imamo Alta banku i žao mi je iskren - nastavio je izlaganje pred sudom Veljko Belivuk, tvrdeći da nikakva krivična dela nije radio da bi obezbeđiavao lokale a potom dodao:

Belivuk je potom naveo i da svedoci saradnici Bojan Hrvatin, Srđan Lalić i Nikola Spasojević nisu govorili istinu kada su govorili da je "Zvicer plaćao ubistva kokainom", kao i da su "Belivuk i Miljković zarađivali od ubistava".

- Imamo situaciju da koristimo situaciju da koristimo iskaz Srđana Lalića, koji kaže da Zvicer pošalje 40 kilograma kokaina, "oni izvrše ubistvo i zadrže 5 kilograma, hipotetički". Ja u ovo ne bih verovao ni hipotetički, pa njemu ne veruje ni tužilaštvo, prizna da je učestvovao u otmici i ubistvu Mirka Kojića, a niko ne pokrene postupak - naveo je u nastavku izalaganja optuženi Belivuk.

On je pokušao da ospori i navode optužnice da je stan u Živka Davidovića, koji se vodi na Bojanu Belivuk plaćen prljavim novcem,

Svedok saradnik Lalić je rekao "nisam siguran da je stan uopšte plaćen, to si završio preko Radoja Zvicera". Da li Radoje Zvicer ima veze sa tim stanom? Ne, to ne kažem ja, kaže svedok koji je saslušan i koji je bio investitor - nastavio je izlaganje okrivljeni, a potom se osvrnuo i na plac u Kozarčevoj, za koji tužilaštvo tvrdi da je samo formalno kupila i nja njemu kuću gradila Belivukova tašta Snežana Đorđević, kako bi se prikrilo stvarno vlasništvo.

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Podsetimo, plac na kom je građena kuća nalazi se uz samu kuću Marka Miljkovića i njegove supruge, zbog čega je taj deo Zvezdare prozvan "malom Šilerovom".

- Tužilac je u završnoj reči naveo da je saslušano više radnika na gradilištu i da Snežana Đorđević nikada nije dolazila na gradilište. Jedina osoba koja je bila uključena u gradnju, od prvog do poslednjeg dana, a kog su svi nazivali šefom gradilišta Nenad Spasojević, naveo je da je bio u kontaktu sa Bojanom Belivuk i Snežanom. Ovaj svedok je rekao i da su za njega "Bojana, Veljko i Snežana jedna porodica", rekao je i da je "Snežana donela kada se dizao krov majice, pečenje, peškire" - citirao je iskaze Nenada Spasojevića, inače rođenog brata svedoka saradnika NIkole Spasojevića.

On je potom pokušao da uveri sudsko veće da ona i njegova supruga ništa nisu prikrivali jer, kako je naveo, račune i otpremnice nisu lažno potpisivali kao njegova tašta, već da je "sve bilo transparentno".

- Pridružujem se svemu što je rekao moj suprug, rekla bih samo još za kasicu prasicu, tu je bilo apoena i od 10. 20, 50 dinara. Deca je imaju i danas, kao što imam i ja za novac iz mašine za veš. Tužilac stalno govori kako mi se muž bavio krivičnim delima, to je sve neistina. Ja sam ga kao žena, domaćica ispraćala na posao, nikada nisam imala saznanja da je učestvovao u nezakonitim poslovima. Pričalo se da je ubio onog čoveka na šinama, ni prijatelji mi nisu verovali da je te noći spavao pored mene, a eto utvrdilo se da nije kriv. Sve što imamo je zakonito, štedeli smo. Nikada me nije čak ni pitao koji bih auto želela, majci sam uvek pomagala, kao što je i ona meni oko kuće i svega - rekla je, pošto je izašla za govornicu Belivukova supruga Bojana Belivuk koja je dodala da nije kriva i da je sve što su ona i muž stekli, "stečeno zakonito".

Negirao i Miljković

Da je sa suprugom prao novac, danas je negirao i Marko Miljković koji je kao i Belivuk naveo da je veći deo novca za koji ga tereti tužilaštvo zaradio od poslova obezbeđenja.

1/5 Vidi galeriju Tanja Miljković golog stomaka došla u sud Foto: Nemanja Nikolić

- Tužilac samo zato što nisam imao licencu za poslove obezbeđenja pokušava da prikaže da je novac pribavljen izvršenjem krivičnog dela. Novac je ostvaren radom, njegovo poreklo je poznato i ne može da predstavlja kriminalnu delatnost - naveo je za sudskom govornicom okrivljeni Miljković i predložio da te prihode ne tretira kao krivično delo jer do 2018., kako je naveo, licenca nije ni bila potrebna po zakonu.

- Što se tiče tužilaštva da je taj posao obezbeđenja bio paravan za teža krivična dela, ne postoji ni jedan dokaz, osim tvrdnji svedoka saradnika koji su lagali da bi nama naštetili - dodao je MIljković i ponovio da je dobio ozbiljne novčane poklone za svadbu i da je polovinu od toga, 100.000 evra dao ženi za kupovinu stana.

Njegova supruga Tanja MIljković, koja je takođe danas izašla za sudsku govornicu, kratko je izjavila da nije počinila ni jedno krivično delo.

Tužilac za organizovani kriminal Predrag Ćetković, podsetimo, na prethodnom suđenju je od Specijalnog suda u Beogradu zatražio da Veljka Belivuka i Marka Miljkovića osudi na kazne ne manje od pet godina zatvora i po milion i po dinara novčane kazne, Bojanu Belivuk na kaznu ne manju od tri godine zatvora i pola miliona dinara zbog krivičnog dela pranja novca.

Takođe, zbog toga što smatra da je dokazano da su u legalne tokove ubacivali prljav novac, tužilac je predložio i da supruga Marka Miljkovića, Tanja Miljković, bude osuđena na kaznu ne manju od godinu i po dana zatvora i novčanu kaznu od 300.000 dinara, a iste kazne predložio je i za Filipa i Mariju Ivanovski.

Za Belivukovu taštu Snežanu Đorđević, tužilac je predložio kaznu zatvora ne manju od godinu dana i dvet meseci zatvora i novačnu kaznu od 350.000 dinara. Predlažem i da okrivljenima bude oduzeta celokupna imovina koja je predmet ove optužnice- rekao je tužilac u završnoj reči.

Veće Specijalnog suda u Beogradu izricanje presude zakazalo je za 25. decembar.