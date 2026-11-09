EKSKLUZIVNI SNIMAK! Baka Prase uhvaćen sa drugarima maskiranim u specijalce sa puškama: Pogledajte šta je kamera snimila u hodniku zgrade (VIDEO)
Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase ponovo je šokirao javnost kada je, kako se ispostavilo, objavio lažne navode da je otet i priveden, a sve zbog, kako će se kasnije ispostaviti, snimanja klipa!
Sve je počelo kada je na njegovom instagram profilu objavljena informacija da je odveden.
- Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor - pisalo je na profilu.
Nakon toga se oglasilo tužičaštvo, koje je navelo da provera ove navode, da bi se na kraju ispostavilo da je sve laž.
- Nakon izvršenih provera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži "Instagram" na profilu "bakaprase" o "odvođenju B.I. od strane maskiranih lica", te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa "Alta bankom", Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je reč o lažnim navodima. U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B.I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima "klip" koji će objaviti na svom youtube kanalu - rekao je izvor Kurira.
Međutim, imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom instagram profilu B.I. širio paniku u javnosti, protiv istog će biti podneta krivična prijava Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog dela Izazivanje panike i nereda, dodao je izvor.
Kurir je došao u posed snimka na kojem se vidi Baka Prase kako sa drugarima, obučenim u uniforme, sa puškama, za koje za sada nije utvrđeno da li su prave ili replike, napušta zgradu.
Pogledajte snimak: