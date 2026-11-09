Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase ponovo je šokirao javnost kada je, kako se ispostavilo, objavio lažne navode da je otet i priveden, a sve zbog, kako će se kasnije ispostaviti, snimanja klipa!

Sve je počelo kada je na njegovom instagram profilu objavljena informacija da je odveden.

- Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor - pisalo je na profilu.

Foto: Instagram Printscreen

Nakon toga se oglasilo tužičaštvo, koje je navelo da provera ove navode, da bi se na kraju ispostavilo da je sve laž.